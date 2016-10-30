مؤلف إسرائيلي شهير يستقيل بعد مزاعم تحرش جنسي

القدس- رويترز- استقال صحفي ومؤلف إسرائيل شهير من عمله اليوم الأحد، بعدما اتهمته امرأة ثانية بالتحرش الجنسي.

كانت سلسلة مزاعم بالتحرش الجنسي ضد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب شجعت المرأة الأولى على الكشف علناً عن الإساءات المزمعة.

وعمل الصحفي والمؤلف آري شافيت كاتباً للأعمدة في صحيفة “هاآرتس″ ذات التوجهات اليسارية، وأصدر في عام 2013 كتابا حظي بشهرة عالمية بعنوان “ماي برومسد لاند: ترايامف أند تراجيدي أوف إسرائيل” (أرضي الموعودة: نصر ومأساة إسرائيل).

وكتب شافيت في استقالته “أشعر بالخزي من الأخطاء التي ارتكبتها تجاه الناس على وجه العموم والمرأتين على وجه الخصوص”، معتذراً إلى زوجته وأطفاله.

كانت الصحفية الأمريكية دانييل برين كتبت الأسبوع الماضي في موقع “جويش جورنال دوت كوم” الإخباري الأمريكي أنها كانت ضحية تحرش جنسي من قبل “صحفي متميز من إسرائيل” في عام 2014.

وقالت إنها تتحدث علناً الآن لأن دونالد ترامب جعل “التحرش الجنسي في مقدمة الأحاديث الوطنية” في الولايات المتحدة.

وقالت إن صحفياً ومؤلفاً إسرائيلياً كانت تجري معه مقابلة في بهو فندق بالولايات المتحدة أمسك برقبتها وحاول تقبيلها.

ولم تذكره بالاسم في المقال، لكنها تركت مفاتيح كافية عن هيئته وكتابه لتموج مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات بأنه شافيت المتزوج الذي يتجاوز الخمسين من العمر.

واليوم الأحد، وبعد إعلان امرأة أخرى أنه تحرش بها في عام 2014، أصدر شافيت بياناً آخر يقول إنه “أتحمل كل المسؤولية الأخلاقية عن أفعالي”، واستقال من “هاآرتس″ و”القناة العاشرة” بالتلفزيون الإسرائيلي التي يعمل بها معلقاً.