قوات التحالف: استهدفنا مبنى أمنياً يستخدمه الحوثيون مركزاً لعملياتهم العسكرية





صنعاء- د ب أ- قالت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، مساء اليوم الأحد إن مقاتلات التحالف استهدفت مركز قيادة للمليشيات الحوثية بمحافظة الحديدة (226) كم غرب صنعاء.

وذكر بيان للتحالف، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” على نسخة منه، أن “مقاتلات التحالف استهدفت المبنى الأمني المركزي بالحديدة. هذا المبنى تستخدمه مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح/ مركز قيادة وتحكم للعمليات العسكرية”.

وأضاف البيان، أن قيادة التحالف تؤكد على أنها اتبعت قوانين وإجراءات الاستهداف بشكل كامل”.