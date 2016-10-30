الآلاف يتظاهرون في بوخارست في ذكرى مرور عام على حريق قتل 64 شخصاً





بوخارست- رويترز- نظّم آلاف الرومانيين مسيرة صامتة في شوارع العاصمة بوخارست اليوم الأحد في ذكرى مرور عام على حريق اندلع في ملهى ليلي وأسفر عن مقتل 64 شخصا، في مأساة فجرت احتجاجات شعبية حادة ضد الفساد الحكومي انتهت بإسقاط الحكومة.

وحمل أكثر من أربعة آلاف شخص الورود والشموع وتوجهوا نحو موقع نادي (كولكتيف) الليلي، في احتجاج على استمرار الفساد المهيمن على رومانيا، وافتقارها إلى السبل لمنع تكرر مثل هذه المأساة، أو التعامل مع أي حادث مماثل في المستقبل.

وعلى طول مسار المظاهرة كانت الشوارع تعلوها لافتات حملات الانتخابات البرلمانية المزمعة في 11 ديسمبر كانون الأول التي تعد جميعها بالإصلاح وتغيير رومانيا إلى الأفضل.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية لن تكون من نصيب حزب واحد.

وشب الحريق عندما أشعلت المفرقعات أثناء حفل موسيقي الإسفنج العازل غير المقاوم للحريق، مما أدى إلى تدافع الحضور باتجاه المخرج الوحيد ومحاصرة نحو 350 شخصا في الداخل.

ولقي نحو 64 شخصا حتفهم، وأصيب أكثر من مئة في الحريق في واحدة من أسوأ الكوارث في الاتحاد الأوروبي منذ عقود.