﻿السعودية تحبط محاولة تهريب فتاة أجنبية إلى أراضيها

الرياض ـ «الأناضول»: أعلنت السلطات السعودية، امس الأحد، إحباطها محاولة تهريب فتاة أجنبية إلى أراضيها بطريقة غير شرعية، عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة والبحرين.

وقال المدير العام لجمرك جسر الملك فهد، ضيف الله العتيبي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك العامة في السعودية، أمس إنه «أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة كان يقودها أحد المسافرين (لم يحدد جنسيته) في نقطة جسر الملك فهد، عُثر على فتاة من جنسية أجنبية (لم يذكرها) مخبأة أسفل المقعد الخلفي ومغطاة بعباءة نسائية لغرض التمويه».

وأضاف أنه «بعد التحقق من هويتها تبيّن أن قائد المركبة يريد إدخالها إلى المملكة بطريقة غير مشروعة» مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

ولفت إلى أن سلطات الجمارك سبق وأن أحبطت محاولات سابقة مماثلة على جسر الملك.