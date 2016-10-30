﻿متنزه ألماني يحظر ارتداء أي أقنعة تغطي الوجه في «الهالاوين» اليوم

مانهايم ـ د ب أ: أفاد بيان بأن أحد المتنزهات الألمانية قررت حظر دخول الضيوف الذين يرتدون أقنعة مهرجين خلال احتفالات «الهالاوين».

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت السلطات الألمانية إنها سجلت حدوث 370 حادثاً في جميع أنحاء البلاد تورط فيها أشخاص يرتدون ما يسمى بقناع المهرج المخيف.

وذكرت الشرطة والسلطات القضائية أن الحوادث شهدت قيام أفراد يرتدون ملابس مهرجين بالهجوم على أشخاص بالسكاكين أو غيرها من الأسلحة.

وذكر بيان صادر عن «هوليداي بارك» متنزه شعبي في جنوب غرب ألمانيا «من الآن فصاعداً، من يرتدي زي المهرج المخيف لن يتمكن من دخول المتنزه». وأكد البيان أن مرتادي المتنزه يحظر عليهم أيضاً ارتداء أي أقنعة تغطي الوجه داخل المتنزه قبيل عيد الهالوين الموافق اليوم الاثنين.