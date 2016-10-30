﻿التونسي يعمل 8 دقائق فقط في اليوم

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: قال وزير تونسي إن الموظفين في بلاده لا يعملون أكثر من 8 دقائق في اليوم، داعياً إلى معالجة بعض الظواهر السلبية على غرار التأخر والتغيب عن العمل.

واعتبر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي أنه «من العيب القول إن الموظف التونسي يعمل 8 دقائق فقط يومياً… فرجل الأمن موظف وكذلك الأستاذ والمعلم وكلنا نعلم عدد الساعات التي يقضونها في العمل».

وتزايدت في السنوات الأخيرة نسبة الفساد والاستهتار بالعمل في المؤسسات التونسية، حيث كشفت دراسة أعدّتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد مؤخراً أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت بنحو 60 في المئة، مشيرة إلى أن نحو 80 في المئة من الموظفين التونسيين «حاضرون قانونياً في مراكز عملهم عبر تسجيل حضورهم لكنهم في الواقع متغيبين جسدياً» مضيفاً أن مجموع أيام عمل الموظف التونسي في العام لا تتجاوز 105 أيام من أصل 365 يوماً.