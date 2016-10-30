﻿مصر تدرس فتح معبر رفح شهريا.. وتوزع الدعوات لعقد مؤتمر لرجال الأعمال والسلطة تطلب من المدعوين التروي

غزة ـ «القدس العربي» : ثمة مؤشرات الى أن السلطات المصرية تسعى لإدخال تسهيلات جديدة على عمل معبر رفح الفاصل بينها وبين قطاع غزة، للتخفيف عن السكان المحاصرين، في ظل ما يتردد بأن الأمر مرده إعطاء الجانب المصري إنجازا للنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، على حساب الرئيس محمود عباس، وهو أمر نفاه إعلامي مصري.

وما يتردد بقوة في الشارع الغزي أن الجانب المصري، وعد خلال مؤتمر المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حول القضية الفلسطينية، في مدينة «عين السخنة» المصرية قبل أسبوعين بتحسين عمل معبر رفح، والمغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولا يفتح إلا استثنائيا ولأيام قليلة في العام.

جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن وجود ترتيبات لعقد مؤتمر «نخبوي» آخر ينظمه المركز المصري ذاته، ويحضره رجال أعمال، وشخصيات سياسية وإعلامية ومخاتير، يوم الأحد المقبل، لبحث كيفية تخفيف أزمة قطاع غزة، وكذلك ملف التجارة من معبر رفح. ويجري الحديث عن المؤتمر دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية حتى اللحظة.

ونقل عن طارق فهمي مساعد رئيس المركز، القول إن الدعوات وجهت لغالبية القوى الفلسطينية بما فيها حركة حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله. وأوضح أن المؤتمر سيشارك فيه حوالى مئة شخصية من هذه الفئات، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعتبر استكمالا للجهد المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ومنبها إلى أنه لم يحدد مكان انعقاد المؤتمر.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية وحركة فتح على المؤتمر الجديد، سواء بالرفض أو القبول، لكن المؤتمر السابق لعدد من الأكاديميين والسياسيين، ومسؤولي منظمات مجتمع مدني وكتاب، فجر غضب السلطة وحركة فتح، التي أكدت وقوف النائب المفصول منها محمد دحلان وراء عقده، وطالبت وقتها الجهات الرسمية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع عقده، واعتبرته تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.

وبالعودة إلى ملف تخفيف حدة إغلاق معبر رفح، تؤكد الكثير من المصادر المصرية، أن هناك نية من أجل تخفيف العبء عن سكان غزة، وفتح المعبر لمدة تصل لأكثر من أسبوع شهريا، وهو أمر لم يكن متاحا طوال السنوات الثلاث الماضية، التي كانت تكتفي فيها مصر بفتح المعبر لمدة ثلاثة أيام على الأغلب بعد إغلاق يصل في بعض الأحيان لثلاثة أشهر متتالية، وهو ما خلف أزمات كبيرة لأصحاب الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، إذ يصل عدد المسجلين للسفر منهم في سجلات وزارة الداخلية لنحو 30 ألف مواطن.

وفي إطار التسهيلات المصرية، من المتوقع أن يتم فتح المعبر الأحد المقبل، لسفر الطلبة ضمن عملية الفتح التي سيغادر فيها وفد رجال الأعمال والإعلاميين والمخاتير لمناقشة ملف قطاع غزة وبحث سبل حلها.

وفي هذا السياق قال أشرف أبو الهول نائب رئيس تحرير «جريدة الأهرام» المصرية الرسمية، إن التوجه المصري لفتح معبر رفح يقوم على أساس فتحه من ستة إلى ثمانية أيام شهريا. ونفى في تصريحات نقلها موقع «الرسالة نت» المقرب من حركة حماس، ما يشاع حول تعامل مصر مع دحلان بدلا من الرئيس عباس، وقال إن «محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية يتواجد في القاهرة ويلتقي مع مسؤولين مصريين». وأكد أن مصر تتعامل مع الرئيس عباس على أنه رئيس السلطة الفلسطينية، موضحا أنه «عندما يأتي دحلان تتعامل معه مصر كمستشار أمني إماراتي وليس كممثل لدولة فلسطين». وأكد أن مصر «ليس لها تحفظات على التعامل مع دحلان كمواطن فلسطيني، ومسؤول أمني إماراتي، ولكن التعامل الرسمي هو مع السلطة المعترف بها طبقًا لقرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة».

وأشار أبو الهول إلى أن العاصمة المصرية ستستضيف المزيد من المؤتمرات التي تخص القضية الفلسطينية في الفترة المقبلة، مؤكدا أن «لا علاقة لدحلان بها».

في المقابل لا تزال حركة فتح تمتنع عن إعلان موقف صريح من مؤتمر رجال الأعمال والسياسة والوجهاء الأسبوع المقبل. وعلمت «القدس العربي» أن عددا ممن وجهت لهم الدعوة من القطاع وبينهم كتاب ووجهاء، طالبوا مشورة مسؤولي السلطة، غير أنهم لم يتلقوا أي رد سلبيا كان أو إيجابيا حتى الآن، وأن هناك من اقترح عليهم الانتظار حتى عودة الرئيس محمود عباس من زيارته الخارجية.

وكانت حركة فتح قد هاجمت مؤتمر «عين السخنة»، خاصة وأنه تطرق لبحث تطوير الحركة، كنموذج للفصائل الفلسطينية، دون أن يتم التنسيق الرسمي معها.

وفي هذا السياق أيضا نقلت تقارير محلية عن مصدر أمني مصري القول، إن التسهيلات التي يقدمها الجانب المصري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تتعلق بتخفيف حدة الإغلاق، مؤكداً أن السلطات المصرية قررت فتح المعبر بشكل أفضل من السابق.

وأضاف المصدر وفق ما نقل عنه أنه «سيتم تخفيف إغلاق المعبر لصالح المواطنين الفلسطينيين، وليس لصالح الساسة».

وتابع القول «مصر قطعت شوطاً كبيراً جداً في المنطقة العازلة شمال سيناء، وقضت أيضاً على عدد كبير من الأنفاق، لذلك بدأت الآن تفكر ملياً بالتخفيف عن المواطنين الغزيين من أجل التسهيل عليهم، وذلك من خلال فتح المعبر بصورة أفضل من السابق».

وفيما يتعلق بتحسن علاقة مصر مع حركة حماس، نفى المصدر المصري الأمني، وجود أي تحسن في العلاقة، وقال «لا يعني أنه لا توجد تراشقات كلامية كثيرة في موضوع مصر وحماس، إن الأمور عادت إلى طبيعتها، فهناك أمور يجب أن تحصل أولاً كي يتم إعادة النظر إلى هذا الموضوع».

وعقب الحديث عن التسهيلات المصرية المنوي تطبيقها، أعلنت وحدة التسجيل للسفر التابعة للهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في غزة، للمواطنين الراغبين بالسفر، عن فتح باب التسجيل للحالات الإنسانية ابتداءً من الأسبوع الجاري، داخل مجمع أبو خضرة الحكومي وسط مدينة غزة، وحددت أياما مخصصة للفئات الخاصة. وكانت السلطات المصرية قد سمحت في آخر عملية فتح انتهت قبل نحو عشرة أيام، بسفر 4469 مواطنا من الحالات الإنسانية.

ولاقى الأمر وقتها استحسان حركة حماس وثناءها على السلطات المصرية. وعبرت الحركة عن تطلعها لعودة مصر إلى «دورها الريادي»، في حين أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن عملية الفتح السابقة ساهمت في تخفيف حجم الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة في ملف سفر الحالات الإنسانية.