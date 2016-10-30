﻿فيلم سوري عن معاناة الأطفال يحصد المركز الأول في مهرجان نواكشوط‎

نواكشوط – من محمد البكاي: حصد الفيلم السوري «ياسمين» لمخرجه مهند كلثوم، الجائزة الكبرى لمهرجان نواكشوط الدولي للأفلام القصيرة.

واُختتمت فعاليات مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير الذي بدأت الأحد الماضي بمشاركة عشرات المتسابقين وبحضور سينمائي عربي وأجنبي.

ويتحدث فيلم «ياسمين» عن واقع الأطفال السوريين خلال الحرب وكيف ضاعت أحلامهم جراء ذلك. وقام ببطولته أطفال عاشوا في ظل الحرب الدائرة حاليا ببلادهم.

أما فيلم «الحلم»، لمخرجه الليبي رمضان المزداوي، فحصل على جائزة لجنة تحكيم الأفلام الدولية. وعلى صعيد مسابقة الأفلام الوطنية الموريتانية، فكانت جائزتها الكبرى من نصيب المخرج محمد ولد أشكونه، عن فيلمه «طريق الأمل».

بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الوطنية، مناصفة لفيلمي «180 درجة من السعادة» من إنتاج موريتاني للمخرج التونسي وسيم القربي، والوثائقي «نسيبة 1 الحلم الضائع» لمخرجه دداه عبد الله. وجرى خلال حفل الاختتام تكريم العديد من المخرجين والمسرحيين من داخل وخارج موريتانيا، من قبيل المصور والمخرج السعودي عوض الهمزاني، ومدير مهرجان الأفلام السعودية بالدمام أحمد الملاّ. كذلك كرمت إدارة المهرجان كلا من: فرانسين فيري مديرة مهرجان لوزان للسينما الإفريقية في سويسرا، والمخرجة السنغالية مريام سلا. إضافة إلى تكريم الناقد السينمائي التونسي طاهر العجرودي، والمخرج السينمائي رمضان المزداوي رئيس مهرجان الإفلام القصيرة بليبيا، وأستاذ الفن السينمائي فيليب غوردي من فرنسا.

وقال مدير المهرجان أحمد مولود أيده، إن المهرجان تميز هذا العام بالحجم الكبير من الأفلام المعروضة فيه وبضيافة السينما السعودية، وبمشاركة سينمائيين عرب وأجانب.

وأضاف في كملة الاختتام: «هذا المهرجان صار موعدا سنويا لعشاق السينما الموريتانية وفرصة للقاء تجارب وخبرات لدى أشقاء وأصدقاء تضيف إلى فعاليات المهرجان ألقا خاصا».

(الأناضول)