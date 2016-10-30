﻿المخرجة الفلسطينية روان الضامن تتحدث عن لغة الصورة في الفيلم الوثائقي

طنجة – «القدس العربي» : على هامش فعاليات مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي الدورة الرابعة التي تحتضنها مدينة طنجة هذه السنة، بتنظيم من الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية، قدمت المخرجة الفلسطينية، روان الضامن، محاضرة سينمائية في إطار ماستر كلاس، تحت عنوان «لغة الصورة في عصر الشاشات التفاعلية دروس مستفادة من 15عاما من الانتاج في 15 دولة».

المحاضرة عرفت تقديم المخرجة لتفاصيل اشتغالها على عملين وثائقين هامين في مسيرتها كمسؤولة عن برامج وثائقية عدة في قناة الجزيرة الوثائقية؛ ويتعلق الأمر بفيلمها الوثائقي عن العالمة المغربية مريم شديد، الذي تبلغ مدته ساعتين ثم الفيلم الوثائقي عن «مجزرة كفر- قاسم» التي تصادف ذكراها الأليمة 29 من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة؛ وهو الوثائقي الذي اقتطعته من سلسلتها الوثائقية الشهيرة: «أصحاب البلاد»، وجعلته من عشر دقائق حتى يتفاعل معه عدد أكبر من المشاهدين الرقميين خاصة. المخرجة التي اعتمدت في فيلمها، كما أوضحت، على شهادات ناجين من جحيم تلك المجزرة. شهادات تقول عنها المخرجة «اخترت تصوير المقابلات في المكان الذي وقعت به المجزرة حتى يعيش الشهود الحدث كما وقع.. ففي هذه الحالة تعيد كمخرج الشاهد لتلك المرحلة وتدخله في حالة نفسية معينة». مضيفة «الأرشيف مهم لإعادة بناء ما وقع، فالذاكرة الشفاهية قد تخون صاحبها، لذلك كان من الضروري في حالتي أن أعود للجرائد العبرية للإطلاع على الأرشيف».

الوثائقي الصادم عن مجزرة كفر- قاسم، جعل الجمهور المغربي الحاضر يطلع على فظاعة التطهير العرقي، كما وصفته المخرجة، لجيش الاحتلال الاسرائيلي؛ وهي المجزرة التي حل ذكراها الأليمة يوم السبت، الذي يوافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة.

أما عن فيلمها الوثائقي عن العالمة مريم شديد الذي قررت تصويره اعجابا بمسار هذه العالمة الفلكية فقد استغرقها نصف سنة كاملة ليكون العمل متكاملا، عمل لم تتردد أثناء إعداده من قراءة العديد من الكتب في مجال علم الفلك للاقتراب من شخصية الفلكية المغربية.

لتؤكد في نهاية حديثها عن هذين العملين إلى أن عشر دقائق فقط من عمل وثائقي تتطلب قراءة كثير من الكتب والاعتماد على مصادر مختلفة… عمل شاق وتفاصيل معقدة قد تدفع يعض المخرجين، بعد الانتهاء من فيلمهم الوثائقئ، للإسرار لعائلاتهم قرارهم عدم معاودة التجربة لصعوبتها.

المحاضرة التي ألقتها المخرجة الفلسطينية روان الضامن كانت بمثابة درس في كيفية الاشتغال الجاد والاحترافي على الفيلم الوثائقي، حيث لغة الصورة أبلغ من كل اللغات. وحيث يحفر العمل عميقا في نفسية المخرج الذي يتقمص الشخصيات التي يشتغل عليها. تقول المخرجة الفلسطينية متحدثة عن البرامج الوثائقية التي اشتغلت عليها في قناة «الجزيرة الثقافية» أعترف أن ذاكرتي البصرية تحتفظ بكل صور هذه الحلقات.. وأتساءل عن السبب.. ربما لأن الذاكرة تحتفظ بما تحبه..»، وأكدت على قوة لغة الصورة باعتبارها أقوى من كل اللغات.. لتخلص إلى أن هذه القوة هي ما يجعل الفيلم الوثائقي يعيش طويلا على عكس المواد الاخبارية والحوارية التي سرعان ما تفقد وهجها لصالح أخبار وضيوف اخرين. وقد قدمت المخرجة مثالا على ذلك بالفيلم الوثائقي الذي أنجزته عن العالمة المغربية مريم شديد الذي لا زال يحصد المزيد من الاهتمام من طرف المشاهدين على اليوتوب ولا تزال إلى اليوم تتلقى رسائل لأشخاص ألهمتهم تجربة العالمة المغربية المتخصصة في علم الفلك، رغم مرور سنوات على هذا العمل.. وعن قوة الصورة كلغة مشتركة أوردت تجربتها مع مصور فنزويلي أثناء تصويرها لفيلمها عن الفلكية مريم شديد، حيث كان المصور لا يتكلم سوى الاسبانية مما جعل التواصل اللغوي مستحيلا لشهور في الصحراء الذي صور بها العمل، وليحل محل اللغة التواصل المعتمد على لغة الصورة لا غير، في تجربة مهنية وإنسانية رائعة.

وفي نهاية مداخلتها أكدت أن المستقبل مفتوح للفيلم الوثائقي في العالم العربي، مثيرة مسألة غياب النقد عن مواكبة الأفلام الوثائقية، مما يجعل من الملتقيات التي تهم الفيلم الوثائقي على جانب كبير من الأهمية.

وتحضر المخرجة روان الضامن كعضو في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي بطنجة، الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، حيث تتنافس عشر وثائقيات طويلة على جوائز ابن بطوطة الأربعة.