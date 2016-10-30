﻿المغرب يجمع أمريكا اللاتينية والبرتغال في مهرجان مرتيل الدولي

الرباط – «القدس العربي»: قالت اللجنة المنظمة لمهرجان مرتيل الدولي للسينما المغربية والإيبيروأمريكية أن الدورة 16 لمهرجان هذه السنة التي تعقد ما بين 21 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ستشهد مشاركة 50 فيلما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلما ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية، تنتمي إلى بلدان الأرجنتين، فنزويلا، كوبا، البيرو، الأوروغواي، شيلي، الإكوادور، المكسيك، إسبانيا، البرتغال والمغرب. وأضافت اللجنة أنه تم تعيين لجنة تحكيم خاصة بالفيلم القصير يرأسها المخرج السينمائي المغربي نور الدين الخماري، ولجنة تحكيم خاصة بالفيلم الوثائقي يرأسها الأديب المغربي صلاح الوديع.

وقالت في بيان وقعه أيوب الأنجري البغدادي، مؤسس المهرجان إن المنظمين يراهنون في هذه الدورة، على مواصلة تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المغرب وبلدان أمريكا الجنوبية وإسبانيا والبرتغال، في إطار الاستراتيجية التي وضعها المهرجان منذ دورته الأولى، والتي يسعى من خلالها إلى استثمار هذه التظاهرة في خدمة القضايا الوطنية، وإلى مد جسور التواصل الثقافي بين جمهور مدينة مرتيل، وبين بلدان لا تتُاح له فرصة مشاهدة أعمالها السينمائية. وزيادة على الأفلام القصيرة والوثائقية، يتضمن برنامج هذه الدورة مجموعة من الأنشطة، تشتمل على ورشات تكوينية، وماستر كلاس، وندوة دولية، وعروض سينمائية خارج المسابقة الرسمية.