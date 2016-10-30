﻿أنصار حماس يواصلون حملة «بديش أوكل» دعمًا للمعتقلين المضربين في سجون السلطة

رام الله – «القدس العربي»: تتواصل منذ أيام حملة إعلامية أطلقها عدد من أهالي المعتقلين السياسيين من أنصار حركة حماس المضربين عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حملت اسم «بديش أوكل» دعمًا لإضراب أبنائهم وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت حماس إن الحملة الإعلامية شهدت تفاعلًا واسعًا من قبل النشطاء والمواطنين الرافضين للاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة في الضفة، إضافة إلى قمع الحريات العامة والتضييق على المواطنين، فيما انخرط بها العشرات من الصفحات والهيئات الحقوقية والإنسانية المحلية. إلى ذلك كشفت مصادر عن مواصلة المعتقل السياسي جبريل ماهر جبرين أبو صبيح، إضرابه عن الطعام لليوم 16 يومًا. فيما يواصل عبادة أحمد محمد مرعي وقتيبة عبد الكريم محمد عازم إضرابهما لليوم الـ14 على التوالي. كما يواصل المعتقلان فارس بدر الجبور ومجد خالد عرعراوي إضرابهما لليوم الـ11 إضافة إلى الأسير المحرر محمد الهمشري منذ 5 أيام. وفي السياق اعتبر إبراهيم دحبور النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الاصلاح والتغيير التابعة لحماس إن استمرار الاعتقالات السياسية واشتداد وطأتها في الآونة الأخيرة؛ يشكل خنجرا مغروسا في خاصرة الوحدة الوطنية وجرحا ينزف ألماً وحسرة مآله حق منقوص ورأي مصادر ومجتمع ممزق وجبهةٌ داخلية ضعيفة وقانون منتهك.

وأوضح في تصريح صحافي وصل «القدس العربي» أن اضطرار عدد من المعتقلين السياسيين لخوض إضرابٍ عن الطعام من أجل انتزاع حريتهم من سجون السلطة لهو أمر مؤسف ومدمٍ للقلب، مشيرا إلى «أن السلطة بدلا من أن تحافظ على حرية وصحة ورفاهية المواطنين جميعاً نجدها تتسبب في معاناة البعض من خلال اضطرارهم للإضراب في مراكز التوقيف والسجون لانتزاع حقوقهم. وأجل النائب دحبور استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية غير المبررة في الضفة لأسباب عديدة من أهمها: محاولة إرباك للصف المعارض وإبقائه في حالة توتر وانتظار للمجهول وعدم استقرار دائم لا في حياة أسرية ولا وظيفية ولا مالية حتى لو لم تكن هناك دواع تتطلب الاعتقال فضلًا عن تقديم كشف للجهات التي تراقب عمل هذه الأجهزة أن هناك عملا دائما والتزاما بخطة خارطة الطريق. وأضاف أن «على السلطة ممثلة بمؤسسة الرئاسة والحكومة أن تكف يد أجهزتها الأمنية عن ملاحقة طلبتنا وأسرانا المحررين وسائر أبناء الشعب الفلسطيني كما عليها أن تفرج وبشكل عاجل عن كافة المعتقلين وأن تقي شعبنا وعائلاتنا ويلات هذه الممارسات التي لا تخدم إلا الاحتلال فقط».