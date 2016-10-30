﻿قوات الاحتلال تعتدي مجددا على غزة وتصيب صيادا في عرض البحر

غزة – «القدس العربي»: شنت قوات الاحتلال اعتداءات جديدة استهدفت صيادي غزة، أدت إلى إصابة أحدهم، إضافة إلى هجوم ضد أحدى المناطق الحدودية الشرقية للقطاع. وقال صيادون إن زوارق الاحتلال هاجمت أكثر من مرة، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين، ومراكبهم في بحر شمال قطاع غزة.

وأكدوا أن أحدى هذه الهجمات أدت إلى إصابة صياد بكسور لدى مطاردة مركبه، في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وجرت العملية حين كان الصيادون يبحرون في منطقة الصيد المسموح بها في تلك المنطقة، والمقدرة بأربعة أميال بحرية. ونقل الصياد المصاب الى مشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، بعد إخراجه من قبل زملائه من البحر على عجل، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وجاء الهجوم الجديد قبل أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال توسيع مساحة الصيد لتسعة أميال بحرية بدلا من ستة وأربعة أميال في بعض المناطق. وفي اعتداء آخر هاجمت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة مزارعين يعملون في تلك المناطق. وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها وأبراجها المنتشرة على طول الخط الفاصل شرق القطاع، وبشكل كثيف، نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين، ومنازل المواطنين على طول الخط الفاصل من الشمال حتى الجنوب.

ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، غير أنه أجبر المزارعين على مغادرة حقولهم القريبة من الحدود، ودب الخوف في صفوف السكان لا سيما الأطفال القاطنين على مقربة من المناطق الحدودية. وتخالف هذه الهجمات التي تنفذ بشكل مستمر، وتلك التي تستهدف الصيادين في عرض البحر اتفاق التهدئة القائم، الذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين، الذي رعته مصر وأوقف حرب صيف عام 2014.

يشار أيضا إلى أن إسرائيل ضمن سياسة الحصار المفروض على السكان، تقيم منطقة أمنية عازلة على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع تمتد لمسافة 300 متر، تمنع السكان الوصول إليها، كما تحدد للصيادين رقعة ضيقة للعمل فيها.