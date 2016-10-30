﻿وزارة الاقتصاد في غزة تلغي «الوكالات التجارية» وتسمح لجميع التجار بالاستيراد

غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة قرارا جديدا، يقضي بإلغاء جميع «الوكالات التجارية» الممنوحة للتجار، مع فتح باب استيراد السلع أمام الجميع. وقال الدكتور أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في تصريح صحافي نشرته الوزارة إنه جرى إلغاء جميع الوكالات التجارية الخاصة بتجار قطاع غزة وفتح المجال للجميع للاستيراد، وطالب التجار بتسوية أوضاعهم وتصفية أمورهم في مدة أقصاها ستة أشهر. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها «إحداث تنمية اقتصادية في قطاع غزة، وإعطاء فرصة تنافسية بين التجار لتنمية أعمالهم». كما أكد أنه بموجب القرار ستشهد أسعار السلع انخفاضا بنسبة 20% بسبب المنافسة والجودة الأفضل، لافتا إلى ان ذلك «يصب في مصلحة المواطن الغزي». وأشار عابد إلى وجود كثير من التجار الذين يحتكرون السلع الأساسية، ويتحكمون في أسعارها نتيجة هذه الوكالات التجارية.

وفي قطاع غزة هناك عدد من التجار يحتكرون سلعا محددة في عملية الاستيراد التي لا تمر إلا من خلالهم، وبينها الكثير من السلع الغذائية. ويتطلع السكان إلى انخفاض أسعار السلع بشكل عام، لما لهذه الخطوة من أثر في تخفيف حدة الحصار الإسرائيلي. ويعاني قطاع غزة أوضاعا اقتصادية سيئة للغاية، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات، حيث أدى ذلك الحصار الذي تحول بموجبه سلطات الاحتلال دون دخول العديد من السلع والمواد إلى تراجع قطاع الصناعة وإغلاق الكثير من الورش. وتسبب ذلك في زيادة نسب الفقر والبطالة، بحيث وصلت نسب البطالة لأكثر من% 42 ، في حين جعل غالبية السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.