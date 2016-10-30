﻿عودة لـ «القدس العربي»: كفر قاسم دليل على فشل سياسات الترحيل

الناصرة – «القدس العربي»: يؤكد رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي داخل أراضي 48، النائب أيمن عودة، أن بقاء أهالي كفر قاسم في وطنهم كان دليلا على فشل سياسات الترحيل الإسرائيلية. وأوضح عودة لـ «القدس العربي» خلال إحياء الذكرى الستين لملحمة بلدة كفر قاسم في منطقة المثلث المتاخم للحدود الشمالية للضفة الغربية، أول من أمس بمسيرة جماهيرية واسعة أن الهدف من المجزرة الإسرائيلية الرهيبة في كفر قاسم قبل 60 عاما هو التسبب في هروب أهل المثلث من الوطن تحت جناح العدوان الثلاثي على مصر.

وشدد على أن الانتصار الأكبر على مجزرة كفر قاسم يتمثل في مدينة كفر قاسم ذاتها التي كان عدد سكانها ألفا وخمسمئة نسمة إبان المجزرة، واليوم يصل عددهم الى 23 ألف نسمة يعملون وينتجون ويحيون الأرض. وتابع «هكذا عدد فلسطينيي الداخل إذ كانوا يعدون 200 ألف نسمة واليوم مليون ونصف مليون مواطن ثابت بأرضه ويناضل للعيش بكرامة».

وأشار عودة الى أنه ومع دخول رئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني افيغدور ليبرمان إلى الحكومة كوزير للأمن، وهو صاحب الموقف الداعي إلى التبادل السكاني والترحيل عبر إخراج المثلث خارج المواطنة تسعى المؤسسة الحاكمة إلى طرد فلسطينيي الداخل من المواطنة والتأثير، وذلك من خلال التحريض الذي يقود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شخصيا. وخلص عودة إلى التأكيد على ما يؤكده بقية قادة فلسطينيي الداخل على «فشل إسرائيل في السابق وستفشل اليوم».

وهذا ما أكده زميله النائب الدكتور يوسف جبارين بتأكيده على تجديد العهد بالحفاظ على ذكرى الشهداء وصيانة المعاني السامية التي دفعوا حياتهم من أجلها وهي التجذر في وطن الآباء والأجداد، والصمود الأسطوري فيه». وأضاف جبارين: «هذه المجزرة هي علامة فارقة بمسيرة البقاء في وطننا بعد النكبة، فحتى الموت لم يُخِف أهلنا المحاصرين تحت الحكم العسكري ولم يثنيهم عن التشبّث بوطنهم الجريح. وستبقى المجزرة جرحًا مفتوحًا في تاريخ شعبنا وجزءًا لا يتجزأ من نضالنا لتحصيل حقوقنا الجماعية والتاريخية. وسنواصل نضالنا من أجل الاعتراف بروايتنا التاريخية الكاملة «.

وشارك في المسيرة الآلاف من فلسطينيين الداخل ورفعوا صور الضحايا ولافتات كتب عليها «لا نسيان ولا غفران». وطالبوا الحكومة بالتحقيق في القضية وكشف الدافع للمجزرة والاعتراف بالجريمة والالتزام بعدم تكرارها.

كما رفع المشاركون شعارات «يكفي الاعتذار» و «نطالب الحكومة الاعتراف بالمجزرة»، ويكفي الاستهتار من قبل حكومة إسرائيل».

وقال رئيس بلدية كفر قاسم، عادل بدير في كلمته «كلنا نبحث عن العيش بكرامة، لكننا لن نصفح ولن ننسى قتل الشهداء. نطالب رئيس الحكومة الاعتراف بالمجزرة وكشف الدافع الذي أدى الى قتل 49 مواطنا بدم بارد».