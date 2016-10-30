﻿بوتفليقة يقوم بزيارة مفاجئة لمشروع مسجد الجزائر الأعظم

الجزائر – «القدس العربي»: استأنف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نشاطاته من خلال قيامه أمس الأحد بزيارة تفقدية لمشروع مسجد الجزائر الأعظم، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أصوات تدعو لترشيحه لولاية خامسة، حتى وإن كان موعد الانتخابات الرئاسية لن يحل إلا بعد أكثر من عامين. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد قام أمس بزيارة الى مشروع مسجد الجزائر الأعظم بمنطقة المحمدية في العاصمة، ورافقه في هذه الزيارة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير السكن عبد المجيد تبون، بالاضافة الى وزير الشؤون الدينية محمد عيسى.

واستمع الرئيس الى عرض عن مدى تقدم الأشغال في هذا المشروع الضخم، خاصة وأنه ثالث أكبر مسجد في العالم بعد مسجد الحرم المكي والمسجد النبوي، والذي يتسع لـ120 ألف مصلٍ، وقد أكد وزير السكن أن مرحلة الأشغال الكبرى قد انتهت، وأن عملية التهيئة الداخلية والديكور قد انطلقت، علماً أن الوزير سبق أن أكد قبل أشهر أن الأذان سيرفع في المسجد الأعظم في كانون الثاني/يناير 2017، لكن وتيرة تقدم الأشغال لا تعطي الانطباع بأن الوزير سيفي بوعده.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار ما يتم تداوله عن تحسن صحته، خاصة بعد تدشينه لدار الأوبرا قبل حوالي أسبوع، ولأول مرة بث التلفزيون الحكومي صوراً واضحة ومطولة نوعاً ما للرئيس خلافاً لما جرت عليه العادة، اذ كان التلفزيون يكتفي بصور خاطفة، واقتصارها على مشاهد تأخذ من زاوية بعيدة للرئيس وهو يستقبل ضيوفاً اجانب، ورغم ذلك فإن تسريب صور من طرف وكالات اجنبية او نشرها الضيوف أنفسهم بعد عودتهم، مثلما حدث خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في نيسان/أبريل الماضي، جعل الرئيس بوتفليقة يظهر متعباً الى درجة زادت فيها التساؤلات بخصوص حقيقة وضعه الصحي ومدى قدرته على تسيير شؤون البلاد. قيام الرئيس بنشاطات عدة وظهوره المتكرر في ظرف أيام، يعطي الإنطباع بأن الامر ليس اعتباطياً، وأن الإصرار على ظهوره أو إظهاره يحمل في طياته رسائل سياسية، فالرئيس لم يكن يظهر إلا عند الضرورة، وكانت أغلبية المناسبات التي ظهر فيها تخص استقبال ضيوف أجانب، الذين كان العشرات منهم يزورون الجزائر شهرياً، قبل أن تتوقف هذه الزيارات وما يتبعها من استقبالات، لتعود الى «ريتمها» العادي، لكن خروج الرئيس في الفترة الاخيرة لتدشين قصر المؤتمرات الجديد بالعاصمة، ثم تدشينه دار الأوبرا، التي سبق لرئيس الوزراء أن دشنها، وبعد ذلك تفقد مشروع المسجد الأعظم.

تحركات الرئيس في الفترة الأخيرة تعطي الإنطباع بأن الأمر مدروس، وهدفه تمرير رسالة مفادها أن الرئيس بخير وأن صحته في تحسن، وأن الذين يريدون التموقع لخلافته واهمون، وهذا كله يتزامن مع بداية ارتفاع أصوات مطالبة بترشحه لولاية رئاسية خامسة، رغم أن ولايته الحالية لم يمر منها الا سنتان ونصف السنة، وكان أول هؤلاء جمال ولد عباس أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الذي قال إن حزبه سيرشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك بمجرد أن اعتلى المنصة خلفاً لعمار سعداني، الذي توحي الكثير من المؤشرات الى أنه أُبعد بسبب إنخراطه في مشروع آخر غير مشروع الولاية الخامسة.