﻿ يصنعون الكذبة ويصدّقونها

بيروت – «القدس العربي» : خرجت النجمة سيرين عبد النور للمرة الأولى عن صمتها لتضع حدّاً للشائعات التي ترّوج حول طلاقها من زوجها فريد رحمة، إذ نفت نفياً قاطعاً صحة ما تمّ تداوله من أخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة.

وكشفت أن شائعات الطلاق كانت تلاحقها منذ مدة وحتى بعد ارتباطها بزوجها فريد بأشهر قليلة، إذ قيل في ذلك الوقت إن الانفصال وقع بينهما، مؤكدة أنها رفضت الرد حينها. ووصفت الأمر بأنه مادة لاستفزازها.

وأضافت قائلة: «أخيراً استخدموا الطريقة نفسها التي هي أساساً باطلة وغير حقيقية، ومن صنع خيال هؤلاء الذين أجهل بعضهم. والأغرب هو محاولة البعض الآخر الاتصال بزوجي لمعرفة حدوث الطلاق من عدمه، وهي ناحية مضحكة جداً، وتبدو كما الذي يصنع «الكذبة» ويصدقها».