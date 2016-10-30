﻿مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتراجع عن مشاركة فيلم «آخر أيام المدينة» في المسابقة الدولية

القاهرة – «القدس العربي» : أعرف تامر السعيد منذ عشرة أعوام تقريباً، هو عمر صناعة فيلمه «آخر أيام المدينة»، وقتها كانت هذه السينما تسير بخطى بطيئة بعد ظهور تجارب سينمائية عدة، لم يستسلم لشروط السوق، بل أصر على صناعة فيلمه على كتفه، في هذه السنوات كان يبحث عن جهات لدعم مشروعه المخلص له. جهات عدة صدقت تامر وفيلمه، وحملوا معه حلمه. إستغرق تصوير فيلمه فترة طويلة قبل بدء ثورة 25 يناير ما بين القاهرة وبيروت وبغداد، لم يكتف بنسخ الفيلم التي أنهاها في مرحلة المونتاج الأولى، لكنه إستمر في عمل نسخ عدة أخرى من الفيلم لكي يطمئن قلبه، بأنه هو ذاك الفيلم الذي يريده.

بداية هذا العام، كان العرض السينمائي العالمي الأول لفيلمه «آخر أيام المدينة» ومشاركته في قسم منتدى السينما الجديد في الدورة السادسة والستين من مهرجان برلين السينمائي الدولي (من 11 إلى 22 فبراير/شباط الماضى)، فرحنا جميعاً بخروج هذا الفيلم للنور، وكنا نتابع بشغف رحلته الناجحة في الكثير من مهرجانات السينما في العالم، ونفرح أكثر بحصوله على جوائز عديدة، وهو ما يؤكد علي أن المستقبل للسينما التي يريدها المخرج، وليس المنتج، مثلما يحدث في مصر، خاصة في ظل ظروف الإنتاج السينمائي السيئة، والتي أحياناً كثيرة تجبر صانع الفيلم لخضوعه لشروط السوق، وهذا ما لم ولن يفعله السعيد وكثيرون مثله، ممن لديهم مشروعات سينمائية حقيقية وجادة.

قبل أكثر من شهر، أعلن عن إختيار فيلم «آخر أيام المدينة» لتمثيل مصر في المسابقة الدولية من الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (والذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 24 الشهر المقبل)، وهو ما سبب لنا ولصناع الفيلم سعادة كبيرة لعرضه أمام جمهور القاهرة، في المدينة التي يحكي عنها في فيلمه، خاصة وأن هذا العرض الذي إعتبره السعيد بمثابة إنتصار حقيقي للسينما، وللجمهور والنقاد والصحافيين الذين لم تتسن لهم مشاهدة هذا الفيلم في مصر.

لكن ما حدث قبل أيام قليلة، أصابنا جميعاً بالخذلان والغضب، بعد تراجع إدارة المهرجان عن عرضه ضمن المسابقة الدولية، وهو ما أحزن المخرج وباقي صناع الفيلم، ممن كانوا ينتظرون بشغف عرضه في مصر.

الرجل نشر بيانا على صفحة الفيلم الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، وأوضح فيه أن إختيار مهرجان القاهرة لتمثيل مصر في المسابقة الدولية كان يمثل لحظة فارقة في مسيرة الفيلم وصناعه جميعاً والقائمين على توزيعه، كانوا يأملون بأن يلتقي بالجمهور، معتبراً أن مشاركته كانت بمثابة أفضل إنطلاقة للفيلم في المنطقة العربية، كون القاهرة هي مدينة الفيلم التي يحاول أن يعبر عنها. ولهذا السبب اعتذر صناع الفيلم في الأشهر الماضية عن قبول دعوات عديدة لمشاركة الفيلم. وأمام ذلك تراجعت إدارة المهرجان عن اختيارها له للمشاركة في المسابقة الدولية، كما سبق وأعلنت في وسائل الإعلام. وأضاف صناع الفيلم في البيان: وبناءً على ذلك وجدنا أن من واجبنا توضيح ما يلي: أرسلت لنا إدارة المهرجان، يوم الخميس الموافق 2016/10/13، خطابًا تعتذر فيه عن مشاركته في المهرجان بعد قبوله، بحجة مشاركة الفيلم في عدد كبير من المهرجانات الدولية قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رغم أن اتفاقنا الأساسي يقضي بأن يكون عرض الفيلم في مسابقته الدولية هو العرض الأول له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، ولم يكن يشترط بأي شكل من الأشكال عدم عرضه أو مشاركته في أي مهرجانات أخرى ما دامت خارج هذا النطاق الجغرافي، والمهرجان كان على علم أن الفيلم عُرِض وسيعرض في مهرجانات دولية أخرى قبله. وورد في بيان صناع الفيلم أنه بعد أن أتممنا الاتفاق، عادت إدارة المهرجان لتعرب عن تخوفها من كثرة عروضه في المهرجانات العالمية التي تسبق مهرجان القاهرة، وأن ذلك قد يفسره البعض بأنه تقليل من قيمة المهرجان.

وكان الرد من جانبنا أننا ملتزمون باتفاقنا الذي يعطي مهرجان القاهرة حق العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن كل العروض للفيلم حتى تاريخ المهرجان هي عروض في مناطق أخرى من العالم لا تدخل في هذا النطاق الجغرافي. كما أنها عروض في مهرجانات تم الاتفاق معها قبل الاتفاق مع مهرجان القاهرة، كما أننا نعتبر أن هذا النجاح الدولي للفيلم هو ما أهله للمشاركة في مسابقة مهرجان القاهرة، ومن الغريب اعتباره تقليلًا من قيمة المهرجان. وكما تطالبنا إدارة المهرجان أن نحترم اتفاقنا معها، عليها أن تتفهم أن علينا أن نحترم اتفاقاتنا مع الآخرين، خاصة أنها لا تتعارض مع اتفاقنا مع المهرجان.

ومع ذلك، وتقديرًا منا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انتهينا إلى حل وسط مع إدارة المهرجان بأن نتوقف عن قبول أي دعوات جديدة لعرض الفيلم أو مشاركته في أي مهرجانات أخرى قبل مهرجان القاهرة، مع التزامنا بالعروض والمشاركات الدولية التي تم الاتفاق عليها بالفعل قبل الاتفاق مع مهرجان القاهرة، وقد التزمنا من جانبنا بهذا الحل الوسط على الرغم من عدم اقتناعنا به لأننا أردنا أن ننهي الجدل وأن نستكمل مسيرة الإعداد لإطلاق الفيلم في المهرجان. فوجئنا في الأسبوع الماضي، وعقب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في مهرجان لندن السينمائي الدولي، وبدون أي إنذار من إدارة المهرجان، بخطاب الاعتذار الذي أشرنا إليه، وحاولنا على مدار الأسبوع الماضي – من منطلق الحرص على أن يلتقي الفيلم مع جمهوره في مصر- أن نذكرهم باتفاقنا معهم، غير أن كل المحاولات قوبلت بالرفض.

وبعد ساعات من البيان الصادر من جانب المخرج تامر السعيد وصناع الفيلم، أصدرت إدارة المهرجان بياناً للرد علي ما جاء في البيان السابق، والذي بات مرتبكاً للغاية، ولم يقدم تبريرا منطقيا لما حدث.

واتهم بيان مهرجان القاهرة السينمائي ما أورده بيان صناع الفيلم بوجود بعض المغالطات، وهي أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليس مهرجانًا إقليميًا، ولا ترتبط عروضه بشرط العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل تخضع الاختيارات لمعايير يحددها ويشرف عليها الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF)، والذي يضع المهرجان ضمن 14 مهرجانًا فقط حول العالم ضمن الفئة A للمهرجانات الدولية. وأن مهرجان القاهرة كان قد اقترح على مخرج الفيلم مشاركته في قسم آفاق عربية، لأن الفيلم شارك في العديد من المهرجانات التي تسبق مهرجان القاهرة السينمائي، إلا إن المخرج رفض، وأصر على مشاركته في المسابقة الدولية. من ناحيته أكد لنا المخرج تامر السعيد في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، أن ما حدث أصابه بالحزن الشديد، وهو ما أربك خطة توزيع الفيلم في مصر والوطن العربي، خاصة في ظل ظروف التوزيع السينمائي السيئة في مصر. وأضاف أنه يحاول مع صناعه فيلمه ايجاد طريقة لعرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، وذلك بالإتفاق مع المسؤولين عن قاعة سينما زاوية وسط البلد في القاهرة، ودور عرض سينمائية أخرى. الفيلم هو الإنتاج الأول للشركة المكوّنة من كل من تامر السعيد، وخالد عبد الله، والمصوّر اللبناني باسل فياض، وقد بدأ السعيد الفيلم في عام 2006 عقب أحداث حريق بني سويف الشهير، وقد تغير اسمه مرات عدة ما بين «أحداث الشهر التاسع» و»فيلم طويل عن الحزن» إلى أن أصبح اسمه «آخر أيام المدينة».