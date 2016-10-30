﻿البشير بن بركة: مصالح الدول التي شاركت في اختطاف والدي تمنع الوصول إلى الحقيقة

الرباط – «القدس العربي»: قال البشير بن بركة نجل الزعيم المغربي المهدي بن بركة (أكبر معارض لنظام الحسن الثاني ومؤسس اليسار المغربي الحديث)، في وقفة أمام مقهى ليب بالعاصمة الفرنسية باريس حيث اختطف والده ”نحن حاضرون يوم 29 تشرين الاول/ أكتوبر 2016 ككل سنة في وقفة رمزية لإعادة السؤال نفسه الذي طرحناه ولا زلنا من أجل الوصول للحقيقة الكاملة في اختطاف المهدي بن بركة، ومصير جثته وما هي الجهات المسؤولة عن الاختطاف؟».

وأكد البشير بن بركة في الذكرى 51 من اختطاف والده من مقهى «لييب» بشارع «سان جرمان» بالعاصمة باريس ”أن مصالح الدول التي شاركت في اختطاف والده تمنع الوصول إلى الحقيقة”.

وعرفت الوقفة التي نظمت مساء اول امس السبت حضور السفير الكوبي في فرنسا هيكتور ايغارزا إلى جانب أصدقاء المختطف بن بركة ومنظمات وشخصيات فرنسية ومغربية عدة تعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان.

واصدر البشير بن بركة مؤخراً كتاباً حول الذكرى الخمسين لاختطاف واغتيال والده المهدي، وأكد ”أن تجمع 29 أكتوبر 2016، الذي حضرته أجيال عدة، جاء من أجل التذكير بعمل ونضال المهدي بن بركة، لكنه قبل كل شيء للمطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة في الملف».

وقال سعيد فوزي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب لـ ”لكم” إن تخليد يوم اختطاف بن بركة يأتي من أجل كشف الحقيقة الكاملة ومصير المهدي بن بركة بعد 51 سنة من اختطافه».

فيما أكد محمد جعيط عضو «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» أن ملف المهدي بن بركة يكشف النقاب عن جرائم حكام الماضي الذين مازال بعضهم يسير الدولة المغربية دون محاسبة».