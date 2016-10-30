﻿عقد لقاء بين مسؤول في السفارة الأمريكية في الرباط وناشطين صحراويين مؤيدين للبوليساريو

الرباط ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر مغربية عن لقاء عقد الخميس الماضي بين مسؤول في السفارة الأمريكية وناشطين صحراويين مؤيدين لجبهة البوليساريو.

وقالت ان ادر شيز المكلفة بالشؤون السياسية في السفارة الأمريكية في الرباط التقى المكتب التنفيذي لـ«تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان «الكوديسا»»، الذي تتزعمه امينتو حيدرا المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه المغرب وقالت ان الاجتماع دام ساعتين وعقد في منزل حيدرا في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء. واعلنت «الكوديسا» ان اللقاء الذي يعدّ الأول من نوعه في عهد السفير الأمريكي دوايت بوش الذي يجمع بين ممثل عن السفارة الأمريكية وبين «بوليساريو الداخل»؛ بالرغم من أن السفارة الأمريكية تعلن عن بعض لقاءاتها، خصوصاً تلك التي يعقدها مكتبها السياسي، خارج نطاق الترويج الإعلامي. وقالت ان اللقاء في الأساس إلى الملف الحقوقي في الصحراء، حيث استمعت المسؤولة الأمريكية إلى مؤيدي جبهة البوليساريو وروايتهم للأوضاع الحقوقية في الجنوب المغربي، وقالوا إن «الدولة المغربية تفرض حصاراً بوليسياً وإعلامياً» وطلبوا من السفارة ان تعمل بلدها على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الجنوب المغربي، وأيضاً رفع تقارير إلى الإدارة الأمريكية حول ملف حقوق الإنسان في الصحراء.

وجاء اللقاء بين ممثلة السفارة الأمريكية وبين مؤيدي جبهة البوليساريو بالتزامن مع اهتمام السفارة الأمريكية بما حدث ويحدث في منطقة الكركارات في الجنوب، حيث أكدت مصادر سبق لها عقد لقاءات مع القسم السياسي للسفارة الأمريكية أن الأخيرة تريد معرفة ما يدور في تلك المناطق.