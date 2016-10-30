﻿مقهى مجاني خاص بجنود الاحتلال افتتح في شارع الواد قرب الأقصى

رام الله – «القدس العربي»: افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي مقهى مجانيا للجنود الإسرائيليين وحراس المستوطنين الذي يسلكون الطريق القريبة من إحدى البؤر الاستيطانية التابعة لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، وسط شارع الواد المؤدي إلى أبواب المسجد الأقصى في القدس العربية القديمة. واعتبر المقهى نقطة ترويح خدماتية لجنود الاحتلال.

وسيقدم المقهى الخاص المشروبات الباردة والساخنة بشكل مجاني لجنود الاحتلال المارين من تلك النقطة على مدار الأسبوع. وكانت «الشبيبة اليهودية في القدس القديمة» قد جمعت لافتتاح هذا المقهى تبرعات بمبلغ 50 ألف شيقل، علما أنه تم في الأسبوع الماضي تنظيم حفل مصغر لافتتاح «المقهى المجاني».

ونصب عند أحد جدران المقهى «المزوزة» التلمودية وهي عبارة عن قطعة من الحديد أو الخشب فيها بعض كلمات من «التاناخ» أي الكتاب المقدس اليهودي. وأعلن المنظمون أن افتتاح هذه النقطة يمثل تعبيرا عن الشكر والتقدير للخدمات الأمنية التي تقدمها قوات الاحتلال في جنيع أنحاء البلدة القديمة من القدس المحتلة.

والجدير بالذكر أن المقهى المجاني موجود في الشارع الذي يسلكه مصلون فلسطينيون خلال ذهابهم وإيابهم من وإلى المسجد الأقصى. واعتبر المقدسيون أن المقهى افتتح كمزيد من عمليات الاستفزاز وصب الزيت على النار ضد فلسطينيي القدس ورواد المسجد الأقصى بشكل عام.