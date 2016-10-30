﻿سمير سيف يفتتح «أيام صفاقس السينمائية» بفيلم «أغسطينوس ابن دموعها»

تونس – «القدس العربي» : قرر مهرجان «أيام صفاقس السينمائية» في تونس تكريم عدد من النجوم العرب، خلال دورتهم الأولى التي تتزامن مع افتتاح تظاهرة «صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016»، في مقدمتهم عادل إمام ووليد توفيق، فضلا المخرج سمير سيف، الذي تم اختيار فيلمه الجديد «أغسطينوس ابن دموعها» لافتتاح المهرجان.

ويستضيف المهرجان في دورته الأولى – التي تحمل اسم المخرجة الراحلة كلثوم برناز وتنعقد ما بين 4 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل – عددا من الجوه الفنية العربية الأخرى كاللبنانيين إيلي شالوحي وجويل الفرن والتونسيين زهيرة بن عمّار ولطفي العبدلّي ومحمد علي بن جمعة.

ويقدم سمير سيف العروض الأولى لفيلمه الجديد «أغسطينوس ابن دموعها» وهو من تأليف عماد دبّور وسامي سامح وإنتاج مشترك بين تونس والجزائر، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين التونسيين والجزائريين مثل أحمد أمين بن سعد وعائشة بن أحمد وخالد هويسة وعلي بنور ويوسف مارس وغيرهم، وتؤدي أغنية شارة الفيلم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. ويرصد الفيلم مراحل حياة القديس الروماني ذوي الأصول الأمازيغية «أغسطينوس» المتمثلة في فترات الطفولة والشباب وصولا الى مرحلة بلوغ الشخصية سن الخامسة والثلاثين، حيث ولد في الجزائر وتابع دراسته في تونس، لتمتد بعدها بعض المشاهد الى عملية إعادة افتتاح كاتدرائية «أغسطينوس» في مدينة «عنابة» الجزائرية بعد ترميمها.

ويشير عنوان الفيلم «أغسطينوس ابن دموعها» الى معاناة أم «أغسطينوس» التي بقيت تذرف الدموع على امتداد عشرين سنة وتتضرّع الى الله علّه يبعد ابنها عن «المانوية» ويعيده الى ديانته الأولى المسيحية. كما يكرم المهرجان في دورته الأولى السينما الفلسطينية عبر استضافة المخرج والكاتب محمد بكري وعرض بعض أعماله كفيلم «عيد ميلاد ليلى» للمخرج رشيد مشهراوي (جائزة أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائية)، والفيلم الوثائقي «من يوم ما رحت» الذي نال التانيت الذهبي لأفضل فيلم وثائقي في «أيام قرطاج السينمائية»، في وقت سابق.