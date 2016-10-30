﻿عفراء فتح الرحمن مديرة لإذاعة الخرطوم

الخرطوم – «القدس العربي» : تم تعيين الإعلامية والشاعرة عفراء فتح الرحمن مديرة لإذاعة ولاية الخرطوم في السودان، وعملت عفراء في العديد من الصحف منها «الوفاق»، «الجريدة والتغيير»، كما عملت مذيعة في العديد من القنوات الفضائية أبرزها قناة «الشروق».

تخرجت في قسم الإعلام في جامعة الخرطوم، ونالت الماجستير من الجامعة ذاتها برسالة تناولت (معالجة المواد الأدبية المكتوبة إلى الإذاعة، تناولت فيه عددًا من الأعمال الأدبية بالنقد وكيف يمكن تحويلها للإذاعة دون أن ينتقص منها شيء كموسم الهجرة للشمال، كرسي القماش، العودة إلى سنار لمحمد عبد الحي، مائة عام من العزلة لماركيز، طبقات ود ضيف الله).

وفي أول تعليق لها عبر صفحتها في «الفيسبوك» قالت إن هذا الاختيار تكليف لا تشريف وطلبت التوفيق في مهمتها الجديدة وشكرت كل الذين وقفوا معها حتى وصولها إلى هذه المرحلة.

وعرفت الى جانب تقديمها للبرامج الإذاعية والتلفزيونية بكتابة الشعر وأصدرت ديوانها الأول (على قبر الحبيب) قبل سنوات عدة.