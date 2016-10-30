﻿بن كيران يلتقي الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار في إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل حكومته

الرباط – «القدس العربي»: قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية المُعين، على هامش لقائه بعزيز اخنوش الرئيس الجديد للتجمع الوطني للاحرار»، إن «أخنوش يتمتع بالمصداقية وأظن أن الأمور معه ستكون إيجابية».

واكد في تصريح للصحافة أن «المناسبة كانت مهمة من أجل الحديث حول قضايا عدة متعلقة بتسيير الحكومة المنتهية ولايتها»، مضيفاً أن اللقاء تطرق لآفاق ومستقبل البلاد «بما أننا في مرحلة تشاورية جد مهمة»، مع احتمال إجراء لقاء تشاوري آخر مع رئيس الحكومة الجديد.

ويأتي استقبال بن كيران لأخنوش في إطار المشاروات التي يجريها لتشكيل حكومته، بعد أن عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة على إثر تصدر حزبه لنتائج انتخابات 7 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري.

وانتخب عزيز اخنوش، وزير الفلاحة بالحكومة المنتهية ولايتها، اول امس السبت رئيساً جديداً لحزب التجمع الوطني للأحرار وقال إنّ النهج الذي سيسلكه في تدبير شؤون الحزب سيقوم على مبدأ «أغَرَاس أغراس»، وهي عبارة أمازيغية يستعملها أهل سوس دلالة على الاستقامة.

وقال في مؤتمر استثنائي بمدينة بوزنيقة لانتخاب رئيس جديد، بعد استقالة الرئيس السابق صلاح الدين مزوار، «أنا سليلُ عائلة علمتني حب الوطن، ووالدي كان يوصيني دائماً بأنّ الرجل هو الكلمة وشعاري في قيادة الحزب في المرحلة المقبلة هو العمل والمعقول وأغراس أغراس». وبخصوص الحكومة المقبلة، رهَن أخنوش الحسم في قرار المشاركة فيها من عدمه بما ستتمخّض عنه المشاورات التي سيجريها الحزب، والتي قال إنها ستبدأ بعد 48 ساعة، مطالباً أعضاء المجلس الوطني بتخويله هذه المهمّة، «لنتخذ قراراً في صالح الوطن والمواطنين». واعترف أخنوش بصعوبة المهمة الملقاة على عاتقه بقوله: «أمامنا جبال من العمل، لأن التحديات والانتخابات كبيرة، ومهمتنا اليوم مواصلة بناء الوطن، وأنا عارف فين غادي، وهذه المهمة التي كلفتموني بها أنا منخرط فيها عن اقتناع».