مفوض أوروبي: لم أقصد إهانة الصينيين بعبارة ” العيون المائلة”





برلين- د ب أ- أكد جونتر أوتينجر، المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي والمجتمع، أنه لم يقصد إهانة أي أحد عندما تحدث عن الصينيين في الأسبوع الماضي، مستخدما عبارة أصحاب ” العيون المائلة”.

وكان الألماني أوتينجر، المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، صرح بهذه العبارة خلال اجتماع لاتحاد شركات في هامبورج يوم الاربعاء الماضي، وبعد ذلك انتشر فيديو لحديثه على موقع يوتيوب أول أمس الجمعة.

وفي تصريحات لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، قال أوتينجر إن ما قاله كان ” زلة لسان ولم يُقْصَد بها الإساءة إلى الصين”.

وفي رده على سؤال حول ما كان يعنيه بعبارة ” أوغاد وعيون مائلة”، أجاب أوتينجر “أردت أن أظهر مدى ما وصلت إليه ديناميكية العالم في القطاع الرقمي… وأي تحد يمثله لنا اللحاق بالرصيد الهائل الذي حققته دول مثل الصين وكوريا الجنوبية في هذا المجال”، وأضاف ” الصينيون، ببساطة، مهرة”.