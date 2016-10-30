إصابة العشرات باختناق في مناطق سيطرة النظام في حلب بسبب إلقاء مروحيات غازات سامة





حلب- د ب أ- قالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن “العشرات من سكان حي الحمدانية بحلب، الخاضع لسيطرة النظام السوري، اصيبوا باختناقات بغازات سامة .

وقالت المصادر “وصلتنا من مصادرنا في حي الحمدانية الذي تسيطر عليه القوات الحكومية أن 35 شخصا أصيبوا بحالات اختناق بغازات سامة جراء القاء طائرات مروحية تابعة للنظام براميل متفجرة تحتوي غازات سامة على منطقة 1070 التي سيطر عليها جيش الفتح أمس، وبعد تحول الرياح دفع تلك الابخرة والمتصاعدة من البراميل باتجاه حي الحمدانية “.

واتهمت قوات النظام اليوم فصائل المعارضة بأنها استهدفت محيط الاكاديمية العسكرية بقذائف تحتوي على غازات سامة .

كما قصفت طائرة حربية موقعاً لقوات النظام في الكلية الاكاديمية العسكرية سقط خلاله عدد من عناصر قوات النظام قتلى وجرحى .

وفي سياق آخر، كسرت فصائل “الجيش السوري الحر” خطوط دفاع قوات النظام السوري عن الكتيبة المهجورة قرب مدينة داعل في ريف درعا الشمالي وسيطرت اليوم على أجزاء منها في اطار معركة اطلقت عليها اسم “صد البغاة”.

وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية إن “فصائل الثوار تمكنت من كسر خطوط الدفاع الأولى في الكتيبة المهجورة، وسيطرت على أجزاء منها، بعد معارك وقصف عنيف”.

وكانت قوات النظام استعادت السيطرة على الكتيبة المهجورة مطلع شهر أيلول /سبتمبر الماضي .

وذكر قال القائد العسكري إن “الثوار دمروا ثلاث دبابات وعربتي شيلكا ومدفع مضاد رشاش 23 في الكتيبة المهجورة على أطراف مدينة داعل، بالتزامن مع قصف قوات النظام بعشرات الغارات الجوية وقذائف الهاون والدبابات والصواريخ منطقتي داعل وابطع منذ الصباح وسط استمرار القصف والاشتباكات ، سقط خلاله قتلى وجرحى من عناصر قوات النظام بينهم ضباط برتب مختلفة”.