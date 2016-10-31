قوات النظام السوري تقتل العشرات من مسلحي الجبهة الجنوبية في “الكتيبة المهجورة” بريف درعا





دمشق- د ب أ- قتل العشرات من مسلحي الجبهة الجنوبية في سوريا إثر كمين نصب لهم على أطراف “الكتيبة المهجورة” قرب بلدة ابطع في ريف درعا الشمالي مساء الأحد.

ونقلت مصادر اعلامية مقربة من النظام السوري أن “أكثر من 50 مسلحا من “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” قتلوا خلال تصدي القوات الحكومية لهجوم من مقاتلي المعارضة على محور الكتيبة المهجورة في درعا ليل الأحد/الاثنين”.

وأضافت المصادر أن “الجيش تمكن من التصدي للهجوم واحباطه بالكامل وقتل ما يزيد عن 50 مسلحا بينهم قيادات”.

وقالت مصادر اعلامية من الجبهة الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن “مسلحي المعارضة وقعوا في كمين خلال تقدمهم في الكتيبة المهجورة وتم استهدافهم بالأسلحة الرشاشة حيث قتل حوالي 40 عنصرا من مسلحي الجبهة الجنوبية”.

وأطلقت الجبهة الجنوبية يوم الأحد معركة “صد البغاة”، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على “الكتيبة المهجورة”، التي سيطرت عليها قوات النظام في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، والمواقع التي سيطرت عليها قوات النظام والمسلحون الموالون لها مؤخراً.