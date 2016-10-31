الرئيس الفنزويلي يلتقي مع أحزاب المعارضة لإيجاد حل للأزمة السياسية

كراكاس- د ب أ- التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأحد مع قادة ائتلاف “المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية” المعارض في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وجرت المحادثات في متحف أليخاندرو أوتيرو بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية في البلاد (إيه في إن).

ويطالب ائتلاف المعارضة الفنزويلي بإطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء تصويت شعبي مباشر لتحديد مصير مادورو من خلال استفتاء.

وكان المجلس الوطني الانتخابي الموالي للحكومة قد أوقف عريضة في 20 تشرين أول/ أكتوبر تطالب بإجراء الاستفتاء على عزل مادورو، قائلا إن ثمة تلاعب طال تلك العملية.

وشارك مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد الأربعاء الماضي للمطالبة بإجراء ذلك الاستفتاء.

ويمر اقتصاد فنزويلا بأزمة طاحنة بأعلى معدل تضخم في العالم وفقا لبيانات البنك الدولي ونقص في العملة الصعبة مما أدى إلى نقص واسع النطاق في إمدادات الغذاء والدواء.