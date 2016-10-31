نائب يساري يتهم “الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني” بخيانة الشعب الإسباني

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: وصف غابرييل روفيان، المتحدث باسم حزب ‘‘إيسكيرا ريبوبليكانا’’ بمجلس النواب الإسباني، موقف المصوّتين بالامتناع″ بالخائنين، وهو التوصيف الأدق الذي يستحقونه”.

وخصص غابرييل روفيان مداخلته، التي استمرت طيلة 5 دقائق، للانتقاد الشديد اللهجة بعد تأكيد ”الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني” تصويته بالامتناع لتسهيل تنصيب حكومة المرشح اليميني لرئاسة الحكومة الإسبانية.

وكان المتحدث باسم حزب اليسار الجمهوري بكاتالونيا قد أعلن هجومه الصريح على قيادة ‘‘الحزب الاشتراكي’’ منذ بداية كلمته التي ألقاها بمناسبة الجلسة الثانية الخاصة بتنصيب ماريانو راخوي رئيسا للحكومة للمرة الثانية على التوالي.

وأكد النائب الكاتالوني أنه يسعى من خلال كلمته “إلى إيصال صوت كل أولئك المرتبطين عاطفيا ووجدانيا بالحزب الاشتراكي، الذين يحسون بألم عميق عندما قرر مجلسه الفيدرالي التصويت بالامتناع قصد تيسير تنصيب غريمه التقليدي لحكم البلاد”.

وأضاف غابرييل روفيان “إن بعض قادة الحزب الاشتراكي السابقين والحاليين يتصرفون كأعضاء لشركة مجهولة”.

وتابع انتقاده للحزب الاشتراكي، حيث اتهمه “بالخنوع لتخطيط سوثانا دياث ريشيليو، رئيسة جهة الأندلس، التي وصفها بزعيم القبيلة”.

وبأسلوب تهكمي تساءل غابرييل “ألا تشعرون بالخجل عند الرضوخ لإرادة زعيم قبيلة تحكم جهة تسجل أعلى معدلات البطالة والفشل الدراسي ؟”.

كما لم يفت للنائب الانفصالي تشبيه الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الإسباني فيليبي غلونزاليث بلقب “الإسخريوطي” (المدان حسب الإنجيل بخيانة المسيح عليه السلام).

وتابع النائب الكاتالاني “إن مؤسسي الحزب الاشتراكي يدفنون في قبورهم مرتين جراء ما حصل اليوم، حيث لا يمكن أن يسمى حزبهم بالاشتراكي ولا بالعمالي مادام يصوت لفائدة الحزب الليبرالي وبعض أعضائه معينون كمستشارين في مجالس شركات عملاقة”.

وقام المتحدث باسم‘‘إيسكيرا ريبوبليكانا’’ بقراءة عدة رسائل، منشورة على صفحات التواصل الاجتماعي وبالجرائد الإسبانية، لمجموعة من المناضلين الاشتراكيين الذين يشعرون اليوم بـ “الخيانة” و”الاشمئزاز″ و”الغضب” احتجاجا على المسار الذي اختاره قادة الحزب. وأضاف “هذه هي آراء مناضليكم، هل لديكم اي جواب لهم؟”.

كما لم يفت النائب اليساري أن يعلن عن ‘‘نهاية الثنائية الحزبية’’ بعد تصويت الحزب الاشتراكي لمصلحة الحزب اليميني المتحالف مع حزب نيو ليبرالي “ثيودادانوس’’، والذي وصفه بصهر الحزب اليميني

وحذر روفيان المواطنين الإسبان قائلا إذا كان هذا هو تصرف قيادة الاشتراكيين مع أمينهم العام فكيف سيتصرفون مع الناس″.

كما شاطر غابرييل كلا من بابلو اغليسياس، زعيم حزب ”بوديموس” وخافيير دومينيك عن تنظيم ”إين كومو بوديم” الرأي الذي تبنيانه بخصوص نهاية نظام الحزبين بإسبانيا.

ردود أفعال متباينة

نزلت كلمة النائب الكاتالاني مثل الماء البارد على وجوه النواب الاشتراكيين الحاضرين بجلسة التصويت، والتي لم تكن راضية في أغلبها على الموقف المتخذ ونقلت الكاميرا كيف تعمد النواب عدم مراعاة الانتباه لما يقوله المتدخل اليساري.. لكنه بعد ذكره لنماذج من مواقف مناضلين اشتراكيين وإتباعها بأسئلة حارقة جعلت بعض النواب الاشتراكيين يخرجون عن طوعهم ويبدون معارضتهم حيث تمت إثارة الضجيج في الوقت الذي كانت تطالبهم فيه رئيسة المجلس بالكف عن ذلك..

وطالب أنتونيو إيرنانديث، الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي بالمجلس، النائب الكاتالاني بسحب كلمته والاعتذار لحزبه “على كل عبارات الكراهية المفتقدة للشرف والاحترام اتجاه المجموعة البرلمانية وللحزب الاشتراكي”.

ولم يفت إيرنانديث تذكير النائب الكاتالاني بأن “الحزب الاشتراكي سكب الدم والعرق والدموع ليكون اليوم هنا”.

وتضامن كل نواب”الحزب الشعبي” و“ثيودادانوس’’ مع كلمة الناطق الرسمي باسم الفريق الاشتراكي ووقفوا مصفقين لرده ومنددين بتدخله.

في الوقت الذي أظهرت فيه الكاميرا النائب الكاتالاني مشيرا إلى نوعية المتضامنين ولسان حاله يقول لقد انتهىت الثنائية الحزبية وأكد في تعقيبه بعبارة “يخجلني ذلك”.

واعتبرت ثريا ساينث سانتا ماريا القيادية بـ ‘‘الحزب الشعبي’’ “أن النائب الكاتالاني لم يتعامل بأسلوب الاحترام الواجب لكل النواب”.

في حين وصف بابلو إيغليسياس زعيم حزب ‘‘بوديموس’’ “كلمته بالعنيفة، لكنها تسمي الأشياء الأشياء بمسمياتها”.

ولم تتوقف وسائل التواصل الاجتماعي عن التفاعل مع ما تناولته كلمة النائب الكاتالاني من نقد شديد اللهجة للحزب الاشتراكي، والذي ينم على الضعف وحالة التشرذم التي تخدم مصلحة الحزب

اليميني المستفيد الأول من حالة الارتباك

بكاء على مآل ‘‘الحزب الاشتراكي’’

وعند انتهاء جلسة التصويت بتنصيب ماريانو راخوي رئيسا للمرة الثانية على التوالي، والتي تمت بمساعدة من غريمه التقليدي الحزب الاشتراكي، اعتصرت خيبة من الألم والحسرة محيا بعض النواب الاشتراكيين، الذين لم ينضبطوا لقرار الحزب وصوتوا بلا (15نائبا)، بل وأجهش أحدهم بالبكاء وهو “يرى ما لم يصدقه في حياته”.

ويواجه النواب غير المنضبطين لقرار الحزب غرامة مالية أو الطرد نهائيا والاجتماع القادم سيكون عاصفاً بكل المقاييس في حالة استمرار نفس النهج حسب ما يعتقده بعض المحللين.