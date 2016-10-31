الشرطة التركية تعتقل رئيس تحرير صحيفة جمهوريت المعارضة

اسطنبول- رويترز- قالت محطة (سي إن إن ترك) ووسائل إعلام أخرى إن الشرطة التركية اعتقلت رئيس تحرير صحيفة جمهوريت العلمانية المعارضة الاثنين وأضافت أنه يجري تفتيش منازل مديري وكتاب الصحيفة.

ولم تذكر وسائل الإعلام سببا لاعتقال رئيس التحرير مراد سابونجو أو لعمليات التفتيش التي جاءت في الوقت الذي تشن فيه السلطات حملة أي شخص يشتبه بأنه له صلة بفتح الله كولن رجل الدين المقيم في أمريكا والذي تتهمه الحكومة بتنسيق محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز.