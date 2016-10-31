مسؤول عراقي يعلن إحباط هجوم لتنظيم الدولة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار

بغداد- القاهرة- د ب أ- أعلن قائممقام قضاء حديثة بمحافظة الأنبار العراقية مبروك حميد الاثنين إحباط هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” على القضاء، لافتا إلى أنه تم قتل ثلاثة انتحاريين من التنظيم.

وقال حميد في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “تنظيم داعش شن اليوم، تعرضا على منطقة الخسفة الساتر الغربي لمدينة حديثة (160 كلم غرب الرمادي)”، مبينا أن “التعرض تم بواسطة ثلاثة انتحاريين من التنظيم”.

وأضاف حميد أن “القوات الأمنية وأبناء العشائر كانوا متواجدين في الساتر وتمكنوا من قتل الانتحاريين الثلاثة وتفجير أحزمتهم الناسفة”، لافتا إلى أن “اثنين من أبناء عشيرة الجغايفة قتلا خلال صد التعرض”.