كلينتون تسعى لتخطي صدمة إعادة تحريك ملف بريدها الخاص

فورت لودرديل- أ ف ب- تسعى المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون لتخطي صدمة اعلان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) اعادة تحريك قضية بريدها الخاص، في وقت يضيق الفارق بينها وبين خصمها الجمهوري دونالد ترامب قبل حوالى اسبوع من الانتخابات الرئاسية.

وعقدت هيلاري كلينتون الأحد مهرجانا انتخابيا جديدا في فلوريدا(إف بي آي، الولاية الأساسية التي تتسم بأهمية خاصة في السباق الرئاسي، والتي تبدد فيها تقدمها على ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة.

كذلك تقلص الفارق الذي كان يفصلها عن خصمها على المستوى الوطني إلى 45% من نوايا الأصوات لها مقابل 41,6% لترامب، وفق متوسط استطلاعات الرأي الأخيرة.

وقالت كلينتون خلال محطة في فورت لودرديل “يجب ألا نسمح لصخب العالم السياسي أن يشتت انتباهنا، علينا أن نبقي على تركيزنا”، في اشارة إلى اعلان مدير الاف بي آي جيمس كومي الجمعة عن تطور جديد في قضية بريدها الإلكتروني.

وقالت كلينتون في محطة أخرى في ويلتون مانورز “حين تسقطون أرضا، المهم هو إن تنهضوا مجددا”.

ولم يكشف كومي أي تفاصيل حول هذا التطور الجديد، مكتفيا بالقول إنه لا يعرف بعد إن كان سيحمل عناصر جديدة ذات اهمية.

وأوردت الصحافة الأمريكية أنه عثر مؤخرا على الاف الرسائل الالكترونية من وزارة الداخلية على كمبيوتر محمول يعود لأنتوني وينر، زوج هوما عابدين المعاونة المقربة من هيلاري كلينتون.

ويخضع وينر الذي انفصلت عنه هوما عابدين في آب/ أغسطس، لتحقيق لإرساله رسائل نصية ذات مضمون جنسي إلى فتاة عمرها 15 سنة، وقد عثر على هذه الرسائل الالكترونية في سياق التحقيق.

وكشفت شبكة “سي إن إن” ان هذا الاكتشاف حصل قبل عدة أسابيع.

غير أن الإف بي آي لم ينظر بعد في هذه الرسائل إذ يحتاج من أجل ذلك الى تفويض مختلف عن الذي كان بحوزته للتحقيق في رسائل وينر النصية. وهو حصل مساء الأحد على هذا التفويض الجديد بحسب شبكة “إن بي سي”.

- “عمل غير مسبوق”

وكتب رئيس الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد لمدير الاف بي آي وهو جمهوري عينه الرئيس باراك أوباما عام 2013، مبديا مخاوفه من معاملة تقوم على “الكيل بمكيالين” تهدف على ما يبدو الى “مساعدة حزب ضد آخر”.

ولفت ريد إلى أن القانون “يحظر على مسؤولي الإف بي آي استخدام سلطتهم الرسمية للتأثير على انتخابات. وبتحركاتك المنحازة حزبيا، قد تكون خرقت القانون”.

وفي هذه الاجواء المتوترة، وجه معسكر كلينتون انتقادات لاذعة الى جيمس كومي، فيما سارع ترامب الى استغلال هذه المسألة المستجدة.

وقال رئيس حملة كلينتون الانتخابية جون بوديستا في حديث لشبكة سي إن إن “انه عمل غير مسبوق يتعارض مع سياسة وزارات العدل الديموقراطية والجمهورية على حد سواء”. واضاف ان كومي “تجاهل رأي كبار المسؤولين في وزارة العدل”.

واوضح ان هذه الوزارة التي يتبع لها مكتب التحقيقات الفدرالي لها تقليد يقضي بـ”عدم التدخل في أي انتخابات قبل أحد عشر يوما من موعد اجرائها”.

وطالب روبي موك مدير حملة كلينتون على غرار وزيرة الخارجية السابقة نفسها بـ”كشف كل المعلومات”.

- ترامب متفائل

من جهته ركز ترامب خطاباته خلال مهرجاناته الانتخابية الأحد في نيفادا وكولورادو ونيومكسيكو على هذه المسالة التي وصفها بانها “قنبلة”.

وقال في لاس فيغاس “ان فساد هيلاري يقوض المبادئ التي قامت عليها بلادنا” متهما منافسته باتباع “سلوك إجرامي متعمد”.

واضاف “نحن الان نتصدر العديد من استطلاعات الرأي التي جرى الكثير منها قبل الاعلان عن التحقيق الجنائي الجمعة”، مؤكدا “سوف ننتصر”.

وأوضحت مديرة حملته كيليان كونواي متحدثة لشبكة “فوكس نيوز″ أنه لو لم يعلن كومي عن التطور الجديد، لكان اتهم أيضا ربما بالتدخل في الانتخابات.

وخضعت كلينتون لتحقيق لاستخدامها خادما خاصا حين كانت وزيرة للخارجية، بدل الخادم التابع لوزارتها والذي يخضع لحماية أمنية، ما شكل خطرا على بعض الملفات السرية.

وخلص التحقيق في تموز/ يوليو الى عدم وجود مبررات لملاحقات قضائية، غير ان سلوكها وصف بأنه ينم عن “اهمال كبير”.

وتعقد المرشحة الديموقراطية تجمعات انتخابية الاثنين في أوهايو، ولا سيما في كليفلاند وسينسيناتي، فيما يجوب خصمها الجمهوري ولاية ميشيغان.