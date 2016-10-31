قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

تل أبيب- د ب أ- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين بأن قوات من جيش الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 11 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن أربعة من المعتقلين ناشطون في حركة حماس، فيما ينسب إلى سبعة آخرين تهمة “الضلوع في نشاط إرهابي شعبي والمشاركة في أعمال شغب عنيفة”.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.