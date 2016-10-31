الدفاع العراقية: انطلاق المرحلة الثانية لمعارك المحور الشمالي للموصل

العراق- الأناضول- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، انطلاق المرحلة الثانية من معارك المحور الشمالي ضمن العملية العسكرية الجارية لاستعادة مدينة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وقالت الوزارة، في بيان عاجل أذاعه التلفزيون الرسمي، إن “وحدات المحور الشمالي شرعت، اليوم، بتنفيذ المرحلة الثانية من أهدافها في معركة قادمون يا نينوى”.

وضمن هذه المرحلة، تتقدم القوات العراقية باتجاه اقتحام قضاء تلكيف، المحاذي للأطراف الشمالية للموصل، شرق نهر “دجلة”، الذي يقطع المدينة إلى شطرين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة (تابعة للجيش)، الخميس الماضي، استعادة السيطرة على أكثر من 80 منطقة وقرية بمحيط الموصل من قبضة مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، ومقتل 772 مسلحاً خلال الفترة من 17 إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وبدأت القوات الحكومية في 17 أكتوبر الجاري، حملة عسكرية واسعة النطاق بدعم جوي من دول التحالف الدولي لانتزاع الموصل من داعش، وهي آخر المعاقل الرئيسية للمتشددين في العراق.