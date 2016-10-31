إيران تنفي الاتهامات الأمريكية حول إرسال أسلحة إلى اليمن

طهران- أ ف ب- نفت وزارة الخارجية الايرانية الاتهامات الامريكية حول إرسال طهران أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، كما ذكرت وسائل الاعلام الاثنين.

وكان الاميرال الأمريكي كيفن جونيغان صرح الخميس أن “سفنا أمريكية أو للتحالف” العربي الذي يتدخل في اليمن “اعترض اربع شحنات اسلحة قادمة من ايران إلى اليمن”.

واوضح الضابط الامريكي ان شحنات الاسلحة هذه تحوي آلاف الرشاشات الهجومية “اي كي-47″ وصواريخ مضادة للدبابات وبنادق دقيقة التصويب “وقطع اخرى من تجهيزات وأنظمة أسلحة اكثر تطورا”.

وصرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن “هذه الاتهامات الخاطئة تماما تصدر بينما (…) يصب التحالف العربي كل يوم اسلحة مدمرة وقنابل وصواريخ أمريكية على رؤوس المدنيين العزل في المدارس والمستشفيات والسجون والبيوت في اليمن”، معتبرا انها “جرائم حرب”.

وتدعم إيران المتمردين الحوثيين وتدين باستمرار عمليات القصف التي يقوم بها التحالف العربي في اليمن وكذلك بيع السعودية أسلحة من قبل الولايات المتحدة.