سول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة ضد تهديدات بيونغ يانغ

سول- د ب أ- قال مصدر عسكري كوري جنوبي الاثنين، إن القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأت عملية إنزال برمائي على الساحل الشرقي، ضمن سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة، تهدف لإظهار عزيمة الحلفاء للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية المتزايدة.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن القوات البحرية الكورية الجنوبية قولها في بيان، إن التدريبات التي تستمر لمدة أسبوع، تشمل 2600 من قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية و130 من نظيرتها الأمريكية، وتشارك فيها 10 سفن حربية، بما فيها مدمرات ايجيس و30 مركبة إنزال برمائي.

وقال متحدث باسم البحرية، إن التدريبات تهدف إلى مواجهة أي استفزاز محتمل من قبل كوريا الشمالية بالقرب من الحدود البحرية الشرقية، بحسب “يونهاب”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن التدريبات الأخيرة تأتي ضمن تدريبات “هوكوك” العسكرية المشتركة التي يشارك فيها الجيش والقوات البحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية منذ عام 1996، مضيفة أن التدريبات سوف تستمر حتى 11 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.