المرصد السوري: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 10 آلاف شخص خلال 13 شهرا في سوريا

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بأن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 10 آلاف شخص خلال 13 شهراً من ضرباتها الجوية والصاروخية على سوريا.

ولم يذكر المرصد الجهة التى استند اليها فى توثيق هذه المعلومات.

وكشف المرصد- في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الاثنين- عن توثيق مقتل 10102 مدني ومقاتل من الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال 13 شهراً من بدء الضربات الجوية الروسية على عدة محافظات سوريا، منذ فجر 30 أيلول/ سبتمبر عام 2015، وحتى أمس الأحد 30 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وأشار المرصد إلى أن الحصيلة تضمنت مقتل 1013 طفلاً، و584 مواطنة و2565 رجلاً وفتى.

ولفت إلى مقتل 2861 عنصرا من تنظيم “الدولة الإسلامية”، و3079 مقاتلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة فتح الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.