السجن لخطيب سعودي لتكفيره ناصر القصبي وقناة “أم بي سي”

الرياض ـ أصدرت محكمة سعودية، حكما ابتدائيا بسجن سعيد بن فروة، خطيب أحد المساجد بمنطقة عسير 45 يوما متتالية، على خلفية تشهيره بنجم الكوميديا الممثل السعودي ناصر القصبي.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، أن الحكم تضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه بتلفّظه وسبّه والتشهير بالمدعي ناصر القصبي، بإطلاق كلمة “كافر” و”ديوث”، كما قرّر القاضي الحكم على المدعى عليه بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل.

وجاء رفع الدعوى ضد خطيب الجمعة في أحد مساجد عسير، بعد انتشار مقطع صوتي لما قاله المدان في خطبته، التي لعن فيها وكفّر الممثل الكوميدي ناصر القصبي، ووصفه بأوصاف منها الكفر والزندقة، كما كفر قنوات mbc، فيما تراجع عن التكفير عبر حسابه في “تويتر”، وشرعت حينها وزارة الشؤون الإسلامية بالتحقيق فيما حدث.

ويومها أوكل الفنان القصبي، أحد المحامين للترافع عنه وملاحقة الخطيب المسيء قضائياً، وبدأت إجراءات المحاكمة من خلال عدة جلسات أمام المحكمة الجزائية، وبعد إقفال باب المرافعة، أصدرت المحكمة حكمها على الخطيب المسيء.