خلاف عائلي في عزاء ملحم بركات بين اولاده من زوجتيه

بيروت ـ رصدت عدسات الكاميرات وقوع اشكال عائلي في عزاء الموسيقار الراحل ملحم بركات، بين ابنه ملحم جونيور من طليقته الفنّانة مي حريري، وعائلة الراحل من زوجته الأولى رندا عازار.

وجالت كاميرا تلفزيون “الجديد” في صالون العزاء حيث توافد أهل السياسة والفنّ ومحبو الراحل، من بينهم النائب آلان عون والمطربة نوال الزغبي والفنّانة باسكال صقر والكوميديان ايلي ايوب.

وخلال جولة “الجديد”، رصدت الكاميرا خلافاً كبيراً داخل العزاء، لافتةً الى انزعاج ملحم جونيور من عزله عائلياً. وفق ما ذكر موقع “لها” الفني.

يُشار الى ان اسم وعائلة طليقة الموسيقار مي حريري لم يدرجا في ورقة النعوة.