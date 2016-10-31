وصفة طبيعية تخلصكم من دهون البطن في 7 أيام فقط

لندن ـ قدّم موقع “lavishtrend”، وصفة طبيعية للتخلّص من دهون البطن في غضون 7 أيام فقط.حيث إن كل ما تحتاجونه هو القليل من الخيار والكرفس، كوب من البقدونس و3 شرائح من الأناناس.

إن طريقة تحضير هذا المشروب سهلة جداً، إذ عليكم بداية غسل المكوّنات جيداً من ثم وضعها في الخلاط.

يجب عليكم ان تشربوا من هذه الوصفة صباحاً قبل تناول الطعام، مع الحرص على عدم إضافة اليها أي نوع من المحليات أو السكر.

من المهم جداً تناول هذا الشراب عندما يكون طازجاً.

هذه الوصفة ستجعلكم حتماً تخسرون الوزن الزائد والبقاء في صحة جيّدة وستلاحظون نتائجها المذهلة بوقت قصير.