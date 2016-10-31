وقفة في غزة دعماً للمعتقلين في السجون الإسرائيلية

غزة- الأناضول- شارك العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، الإثنين، في وقفة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

ورفع أهالي المعتقلين صوراً لأبنائهم، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم.

وقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، في حديث مع وكالة الأناضول: “مشاركتنا هذه تندرج في إطار توحيد الحالة الفلسطينية حول قضية الأسرى، ضد الإجراءات التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية بحقهم”.

وتابع: “نجعل من قضية الأسرى قضية وحدة كاملة، لرفع الصوت عالياً تجاه الانتهاكات الاسرائيلية”.

وقال أبو ظريفة إن الفصائل الفلسطينية تتجه نحو “تدويل قضية المعتقلين داخل سجون إسرائيل، للتعامل معهم كأسرى حرب، ومنحهم كافة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي”.

وبالتزامن مع الوقفة، نظّمت “لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية” (تابعة لتجمّع يضم الفصائل الرئيسية)، مهرجانا شعبياً، أمام مقر لجنة الصليب الأحمر الدولية، إسناداً للمعتقلين داخل سجون إسرائيل.

وعلى هامش المهرجان، قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، في كلمة له نيابة عن “لجنة الأسرى”: “جئنا هنا لنقول، إننا كفصائل وقوى وطنية وإسلامية، نقف مع الأسرى، وندعم مطالبهم”.

وتابع: “لن يهدأ لنا بال حتّى تنتهي الجرائم اللا إنسانية التي ترتكب بحق الأسرى وبحق الحرية”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف معتقل فلسطيني، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.