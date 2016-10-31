فينجر: أرسنال ينتظر شهر الحسم

لندن ـ أكد أرسين فينجر المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، أن شهر نوفمبر المقبل، سيكون هام وحاسم للفريق، خلال مشواره في بطولة البريميرليج، حيث ينتظر “الجانرز″ عدة مواجهات هامة وقوية.

وقال فينجر، خلال تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “نحن نعلم أن لدينا عدة لقاءات صعبة قادمة، في نوفمبر الصعب، لذلك مع نهاية الشهر سوف نعلم الكثير عن أنفسنا”.

وتابع: “الرغبة موجودة، والعقلية عظيمة، ومع ذلك يوجد تكاتف كبير، ولدينا كفاءة كبيرة في عناصر الفريق”.

وأضاف: “ولكن علينا أن نظهر أنه بإمكاننا فعل ذلك أسبوع في أرضنا وأخر في الخارج، ونريد أن نظهر ذلك على مسافة طويلة، وهذا الأمر على المحك”.

وواصل: “سوف نرى، ولكن الفوز أظهر ثقتنا أنه بإمكاننا أن نتغلب على النتائج المخيبة في الأسبوع الماضي”.

واختتم: “أظهرنا قدرتنا أنه يمكننا العودة مرة أخرى في اللقاء حين لا يسير في مصلحتنا، ولذلك وبشكل عام أعتقد أنه يمكن اقناع الفريق أن نلعب بطريقة صحيحة”.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتي.