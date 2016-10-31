ميسي يتحدث عن جوارديولا قبل موقعة الاتحاد

لندن ـ أشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب ونجم برشلونة الإسباني، بمدربه السابق بيب جوارديولا، وقدرته على تطوير مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وواجه برشلونة، مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وحقق البلواجرانا الفوز برباعية دون رد، في الكامب نو.

وسيخوض الفريق الكتالوني لقاء الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل، في ملعب الاتحاد.

وقال ميسي، خلال تصريحاته لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “مانشستر سيتي فريق كبير دائمًا، وكل عام نواجههم، ولكن الآن لديهم جوارديولا، الفريق سينمو أكثر من خلال عمله”.

وتابع: “افتقاد إنييستا هو أمر أنت تلاحظه بقدر ما يمكنني أن أخبرك، بقدره كلاعب، وما يصنعه على أرض الملعب من أجل اللعب”.

واختتم ميسي، حديثه بقوله: “ولكننا في شكل جيد، وبكل ثقة نحن قادمون”.