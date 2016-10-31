بابا الفاتيكان يصل إلى السويد للمشاركة في احتفال تاريخي بذكرى بداية الإصلاح اللوثري

لوند – د ب أ – وصل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الاثنين، إلى السويد للمشاركة في مراسم مشتركة تاريخية لإحياء ذكرى الإصلاح البروتستانتي، والذي كان ذات يوم، أحد أكثر اسباب الانقسام في تاريخ المسيحية.

ومن المقرر أن يحضر بابا الفاتيكان مراسم صلاة مسكونية تقام في كاتدرائية لوند مع قادة من الكنيسة اللوثرية من بينهم الأسقف منيب يونان رئيس “الاتحاد اللوثري العالمي” .

وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفن لوفن في استقبال البابا في مطار مالمو.

وقال لوفن قبيل هبوط طائرة البابا ،والتي رفرفت من نوافذ قمرتها أعلام السويد والفاتيكان، في اشارة الى التقارب بين الكنائس :”إنه أمر ذو أهمية رمزية كبيرة للغاية”.

ويشارك البابا والقادة اللوثريون في وقت لاحق اليوم في مراسم أخرى في مدينة مالمو المجاورة للوند .

يشار إلى أن المراسم المشتركة لإحياء هذه الذكرى، تأتي في إطار جهود التغلب على الانقسامات التاريخية ، وتوافق “عيد الإصلاح” ،وهو اليوم الذي يبدأ فيه العد التنازلي للاحتفال في عام 2017 بذكرى مرور 500 عام على إطلاق التعاليم الـ95 المثيرة للجدل التي وضعها مارتن لوثر . وأطلق لوثر رسالته عام 1517 متحدياً الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وأثارت تعاليم لوثر واحدة من أهم الانقسامات في المسيحية، حيث دفعت البروتستانت الى الانشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية.

ويضم الاتحاد اللوثري العالمي 145 كنيسة لوثرية، تمثل أكثر من 74 مليون مسيحي في 98 دولة.

ويتم الاحتفال بمرور 50 عاما على الحوار المسكوني الرسمي الذي يسعى من خلاله الكاثوليك واللوثريون إلى رأب الصدع.

يشار إلى أن هذه الزيارة، هي الثانية التي يقوم بها بابا للفاتيكان إلى السويد ذات الأغلبية اللوثرية. وكان البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني قد زار السويد عام 1989 .