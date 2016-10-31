محكمة بحرينية ترجئ محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى ديسمبر

المنامة – د ب أ – أرجأت محكمة بحرينية الاثنين، محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى الخامس عشر من كانون أول/ديسمبر القادم.

ووفقاً لجماعات حقوقية فإن رجب قد يواجه عقوبة السجن 15 عاماً إذا تمت إدانته بتهمة “نشر أخبار كاذبة وشائعات”، على خلفية تعليقات صدرت عنه العام الماضي تعارض العملية العسكرية في اليمن وتنتقد أوضاع السجون في البحرين.

وقال محمد الجشي محامي رجب، إنه تم إرجاء القضية حتى الخامس عشر من كانون أول/ديسمبر المقبل، مضيفاً أن المحكمة أمرت بندب خبير لتحديد من يدير ويشرف على حساب رجب على تويتر.

وأضاف أن المحكمة رفضت طلباً للإفراج عن موكله.

وكانت السلطات البحرينية أعادت في حزيران/يونيو الماضي اعتقال رجب، بعد أن كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في تموز/يوليو من العام الماضي عفواً عنه لأسباب صحية عندما كان يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر بسبب تغريدات على موقع تويتر انتقد فيها وزارتي الدفاع والداخلية وغيرهما.

وقبل ذلك كان تم إطلاق سراحه في أيار/مايو من عام 2014 بعد قضاء عقوبة بالسجن لعامين بتهم تتعلق بالتظاهر.