القوات العراقية تعلن استعادة 5 قرى بمحيط الموصل من قبضة تنظيم الدولة

العراق - الأناضول – أعلنت القوات العراقية أنها استعادت، الإثنين، 5 قرى في محيط مدينة الموصل، شمالي البلاد، من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية”، حسب ما أفادت بيانات رسمية.

وقال قائد عمليات تحرير نينوى، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن “قوات الجيش من الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث من الفرقة الأولى، استعادة قريتي طبرق وطهراوة، من داعش، جنوب شرق الموصل”.

وأضاف يارالله، أن “العمليات العسكرية ضمن المحور الجنوبي والشرقي تواصل التقدم نحو الموصل”.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش العراقي، في بيان ثان، إن “قوات الجيش في الفرقة 16 حررت قريتي نجموم وتل اليابس، شمالي الموصل، من التنظيم المتشدد، وذلك أثناء هجوم تضمن اقتحام مركز قضاء تلكيف، شمال المدينة”.

وأفاد بيان لـ”الحشد الشعبي” (شيعي)، بانتزاع قرية دلاوية الشرقية، من قبضة “الدولة”، غرب الموصل.

وجاء هذا التقدم للقوات العراقية بعد ساعات من إعلان قيادة العمليات المشتركة بدء هجوم واسع من ثلاثة محاور، فجر اليوم، في مسعى منها للاقتراب أكثر من مدينة الموصل.

بدوره، قال الرائد في قوات الرد السريع، مهند سيف الدين، إن 13 مسلحاً قتلوا وأصيب نحو 22 آخرون بجراح خطيرة، إثر قصف جوي عنيف نفذته طائرات التحالف الدولي على مواقعهم في جانب الموصل الأيسر (شرقي المدينة).

وأوضح سيف الدين، أن “طائرات مسيرة وأخرى حربية قصفت وحدات تكتيكية واستراتيجية وأهداف ثابتة وأخرى متحركة للتنظيم في مناطق تلكيف والشلالات وكوكجلي وبازاويان؛ ما أسفر عن مقتل 13 مسلحاً وإصابة 22 آخرين معظهم بجراح خطيرة، فضلاً عن تدمير جميع الأهداف التي جرى قصفها”.

وأضاف أن “طيران التحالف يكثف من طلعاته في سماء الموصل منذ نحو عدة ساعات؛ الأمر الذي أجبر عناصر التنظيم على الهرب من مقارهم نحو المناطق السكنية لتجنب الاستهداف قدر الإمكان”.

وانطلقت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، فجر يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وهي الأكبر منذ اجتياح “الدولة”، شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.