السلطة الفلسطينية تنفي وقف السعودية دعمها ماليا

رام الله- د ب أ – نفى سفير السلطة الفلسطينية لدى السعودية بسام الأغا الاثنين، وقف المملكة العربية السعودية الدعم المالي المقدم لها.

وقال الأغا للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الأنباء التي ترددت عن وقف السعودية الدعم المالي المقدم للشعب الفلسطيني “عارية عن الصحة”.

وأضاف أن “ما يحدث هو مجرد تغير، أو تأجيل مؤقت لصرف المخصصات المالية المقررة للسلطة الفلسطينية دفعة واحدة”.

وأكد الأغا “عمق ومتانة العلاقات بين البلدين على مر التاريخ”، مشيراً إلى إصدار مجلس الوزراء السعودي مؤخراً قراراً يقضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب “ما يدلل على تضامن الحكومة السعودية مع شعبنا الفلسطيني وقضيته”.

وتحدثت مصادر إعلامية مؤخراً عن وقف السعودية صرف ما تلتزم به من مخصصات مالية شهرية للسلطة الفلسطينية منذ عدة أشهر لأسباب اقتصادية خاصة بالمملكة.