الرئيس المصري يطالب بزيادة تنسيق جهود مواجهة التهديدات الارهابية

القاهرة - د ب أ – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات مع سنغافورة تشهد تطوراً في جميع المجالات خاصة مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على انطلاقها.

وقال السيسي ، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس سنغافورة توني تان الاثنين ، إن التهديدات الارهابية تتطلب تعاوناً كبيراً من البلدين .

وأشار إلى أن الزيارة تعكس الارادة المشتركة بين البلدين للتطور إلى آفاق أرحب.

ولفت السيسي إلى ان لقاءه مع رئيس سنغافورة يكتسب أهمية خاصة في ظل خطورة التهديدات الإرهابية التي أصبحت تواجه الجميع، وهو الأمر الذي أصبح يتطلب تنسيقاً أكبر للجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، وتعاوناً شاملاً لفهم طبيعتها واستكشاف سُبل مواجهتها بنجاح من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المعالجة الأمنية، وإنما تمتد لتشمل الأبعاد الثقافية والفكرية لدحض الأفكار المتطرفة والهدامة التي يستند إليها الإرهابيون في أنشطتهم.

وقال إن مصر تصدت بقوة لمواجهة التيارات المتطرفة إدراكاً منها لما تحمله أفكارها من دعاوى للفوضى تهدف إلى إخضاع المجتمعات والشعوب لإرادتها بقوة السلاح، وهو ما يتطلب مواجهتها ومكافحتها بشتى الوسائل وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها ووقف أنشطة تجنيد عناصر جديدة للانضمام لها.

وأكد السيسي على دعوة مصر لضرورة إعادة العمل على تأكيد سماحة الدين الإسلامي الحنيف، ومواجهة تلك الادعاءات الباطلة التي تتعارض مع وسطية الإسلام.

ولفت إلى أن مباحثاتهما تطرقت إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى مناقشة الجهود المبذولة لتسوية الأزمات في المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة.