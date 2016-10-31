الداخلية التونسية توقف 25 متشدداً وتحبط تهريب بضائع بقيمة 5 ملايين دينار خلال أسبوع

تونس – د ب أ – أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين، عن ايقاف 25 عنصراً متشدداً خلال أسبوع واحد في حملات أمنية استباقية طالت أيضاً أنشطة التهريب.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الحرس الوطني تمكنت من ايقاف العناصر التكفيرية، في الفترة ما بين 23 إلى 29 تشرين أول/اكتوبر الجاري بسبب الانتماء الى تنظيم ارهابي.

وأوقفت الوحدات ايضاً 19 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

وجاء الايقاف خلال حملات أمنية استباقية تقوم بها الوحدات الأمنية في أغلب مناطق البلاد أدت إلى تفكيك خلايا ارهابية نائمة والكشف عن مخزن للسلاح بمدينة بن قردان جنوب البلاد.

وشددت تونس من إجراءاتها الأمنية على الحدود غرباً مع الجزائر وشرقاً مع ليبيا، تحسبا لتسلل مقاتلين وتسريب أسلحة بالإضافة إلى أنشطة التهريب.

وقالت الداخلية إن وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال نفس الفترة المذكورة من إحباط 149 عملية تهريب بضائع قدرت قيمتها المالية الإجمالية بأكثر من خمسة ملايين دينار.

وتعد مقاومة الارهاب والتهريب من بين الأولويات التي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد والمضمنة بـ “وثيقة قرطاج” المتوافق حولها بين الأحزاب والمنظمات الوطنية.