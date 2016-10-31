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مقتل 6 مدنيين في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان

Oct 31, 2016

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كابول - الأناضول – قتل 6 مدنيين، في تفجير انتحاري وقع في ولاية ننغارهار، شرقي أفغانستان، الاثنين.

وقال المتحدث باسم والي ننغارهار عطاء الله هوجياني، في تصريحات صحافية، إن انتحارياً فجر نفسه في منطقة “خالص فاميلي” في مركز الولاية، خلال انعقاد اجتماع لقادة العشائر في أحد منازل المنطقة.

وأفاد هوجياني أن التفجير أدى إلى مقتل 6 مدنيين، بينهم أحد قادة العشائر، وإصابة 6 آخرين.

ولم تعلن أي جهة بعد تبنيها للتفجير، إلا أنه يعتقد أن تنظيم الدولة الاسلامية يقف وراء الهجوم.

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