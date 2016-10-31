العاهل السعودي يبحث مع موجيريني تعاون بلاده مع الاتحاد الأوروبي

الرياض- د ب أ – بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الاثنين، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موجيريني ، التي تزور المملكة حالياً ، “أوجه التعاون بين المملكة ومفوضية الاتحاد الأوروبي”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان بحث مع موجيريني، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين المملكة ومفوضية الاتحاد الأوروبي .

وكانت انباء تحدثت عن قيام مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، بزيارة إلى العاصمة السعودية ، في زيارة رسمية ضمن جولة إقليمية تضمنت زيارة لإيران يوم السبت الماضي، في إطار جهودها لإطلاق حوار مع القوى الإقليمية.

وتجري موجيريني جولتها الإقليمية بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بهف معرفة ما يمكن للاعبين الإقليميين الرئيسيين، القيام به لبدء التحضير للمصالحة وإنهاء النزاع وإعادة الإعمار في سوريا.